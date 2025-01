Parque da Serra do Mar ganhará arvorismo e unidade de combate a incêndio

O Parque Estadual da Serra do Mar, maior unidade de conservação de mata atlântica no Brasil, está prestes a passar por um significativo processo de revitalização. A área designada como Caminhos do Mar receberá melhorias voltadas tanto à preservação ambiental quanto à ampliação das opções de visitação.

Entre as novidades previstas, destaca-se a implementação do arvorismo, uma atividade que promete atrair os amantes da aventura em meio à natureza. Essa prática consiste em percorrer circuitos elevados que interligam árvores através de plataformas e cabos, proporcionando uma experiência única aos visitantes. O parque já oferece atividades como tirolesa, ampliando assim suas opções recreativas.

A extensão dos Caminhos do Mar, que abrange 274,59 hectares, contará com a instalação de uma unidade dedicada ao combate a incêndios florestais, além de novas quadras esportivas, decks flutuantes e uma estação meteorológica, todos visando melhorar a infraestrutura e segurança da área.

O projeto de modernização está orçado em R$ 25,3 milhões, oriundos do Fundo Clima na modalidade Florestas Nativas, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão administrados pela concessionária Parquetur.

Conforme mencionado por Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, “o turismo e a recreação podem ser a primeira forma de contato com a natureza, especialmente para aqueles que residem em ambientes urbanos, servindo também para aumentar a conscientização sobre a importância da preservação dos ecossistemas”.

A região dos Caminhos do Mar é histórica, pois abriga o antigo trajeto utilizado por Dom Pedro I durante a Proclamação da Independência, reconhecido como patrimônio ambiental e cultural.

O projeto também inclui o restauro de oito monumentos históricos projetados pelo arquiteto francês Victor Dubugras, entre eles o Monumento do Pico e o Belvedere Circular.

Além disso, melhorias estão previstas na infraestrutura existente: sistemas elétricos e de internet serão aprimorados, assim como as áreas de bilhetagem, alimentação, loja de serviços e estacionamento. O centro de apoio aos visitantes, conhecido como casa de visitas Alto da Serra (construído em 1926), também passará por atualizações.

A implementação dessas melhorias gerará aproximadamente 70 novos postos de trabalho na região, sendo 14 diretos e 56 indiretos.

Ainda não foram divulgadas datas específicas para a conclusão das obras.

Biodiversidade

Estabelecido em 1977, o Parque Estadual da Serra do Mar se destaca como a maior área de conservação natural no estado de São Paulo. Com uma extensão total de 322.200 hectares que abrange 23 municípios, sua administração na área dos Caminhos do Mar foi concedida à Parquetur em 2021.

A concessionária projeta que cerca de 102 mil visitantes frequentarão o local em 2024; em comparação, em 2023 foram recebidos aproximadamente 75.800 turistas.

Rico em biodiversidade, o parque abriga 117 espécies nativas de animais identificados até o momento, incluindo jaguatiricas e quatis. A flora local é igualmente diversificada, com destaque para o palmito-juçara – uma palmeira que pode alcançar até 20 metros de altura e está ameaçada devido ao extrativismo descontrolado, embora sua exploração atualmente seja regulada por legislação específica.