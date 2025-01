Estudante Brasileira é Reconhecida em Concurso Internacional de Preservação Ambiental

Juliana Zatarim, uma jovem de 15 anos, destacou-se ao ser uma das seis vencedoras do último concurso promovido pelo Pulitzer Center, que teve como foco a preservação ambiental. Ela é a única representante brasileira entre os laureados.

O texto vencedor de Juliana, que se inspirou em uma reportagem da Folha de S.Paulo, foi estruturado na forma de uma carta destinada à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Na correspondência, a estudante expressa sua preocupação com o futuro dos manguezais na Amazônia, que enfrentam ameaças significativas devido às mudanças climáticas. Após a premiação, Juliana recebeu uma resposta pessoal da ministra.

Residente em Piracicaba, no interior de São Paulo, Juliana tomou conhecimento do concurso através de sua professora de espanhol, Sandra Del Valle, que encorajou os alunos a participarem da competição internacional.

A iniciativa buscou selecionar as melhores cartas escritas por estudantes latino-americanos endereçadas a líderes nacionais, apresentando propostas para a preservação ambiental em seus respectivos países. O concurso recebeu quase 700 inscrições.

Inspirada por uma reportagem escrita pelos jornalistas Ana Botallo e Tayguara Ribeiro e apoiada pelo Pulitzer Center, Juliana abordou em seu texto a relevância dos manguezais e sua biodiversidade, além dos riscos associados às alterações climáticas na região.

A estudante revela que a preservação ambiental é uma questão que lhe toca profundamente, especialmente porque seu pai é produtor rural e vivencia os impactos das mudanças climáticas em sua atividade diária. “Frequentemente o solo torna-se infértil e o plantio se perde”, comenta.

Na carta premiada, Juliana delineia quatro ações prioritárias para enfrentar as mudanças climáticas. Entre essas sugestões está a importância de unir as comunidades florestais e colaborar com grupos ambientalistas e instituições de pesquisa para avaliar os efeitos das alterações climáticas.

No último domingo (5), Marina Silva respondeu à carta da estudante, parabenizando-a pela conquista. Juliana expressou surpresa ao receber um retorno da ministra: “Fiquei contente com a resposta; ela apresentou as ações que estão sendo implementadas e reafirmou o compromisso do governo com os manguezais”, afirmou.

Ao final da correspondência, Silva incentiva Juliana a continuar sua luta pela proteção ambiental: “Esperamos que este prêmio seja apenas o começo de uma trajetória em que você dê passos cada vez mais firmes em defesa do meio ambiente e da justiça climática”, escreveu a ministra.

Além do reconhecimento obtido no concurso, Juliana revela que suas matérias preferidas na escola são matemática e química. Embora ainda não tenha definido qual carreira seguir, ela confessa que sua verdadeira paixão está no desenho.