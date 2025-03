Parque da Juventude recebe atividade para prevenção ao HPV neste domingo

No próximo domingo (23/03), das 11h às 16h, o Parque da Juventude, será palco de uma importante ação de prevenção ao HPV. O evento é promovido pela Prefeitura em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Mauá, e busca conscientizar a população sobre a importância da vacinação e do cuidado com a saúde feminina.

A programação contará com diversas atividades voltadas ao acolhimento, informação e cultura. Entre os destaques, haverá tendas de atendimento para mulheres, onde serão oferecidos espaços de acolhimento e suporte. Além disso, especialistas realizarão uma roda de conversa sobre a vacinação contra o HPV, abordando dúvidas e a importância da prevenção.

O evento também oferecerá atendimento especializado para mulheres em situação de violência, com orientação e suporte a quem precisar. Como parte das atrações culturais, haverá uma exposição de artesanato indígena, permitindo aos visitantes conhecerem mais sobre a rica cultura dos povos originários.

Para animar ainda mais o público, serão realizados sorteios de brindes e mimos ao longo do evento. A organização convida toda a comunidade a participar e transformar esse dia em um momento de troca, aprendizado e solidariedade.

Vacina disponível em todas as 23 Unidades Básicas de Saúde de Mauá

Vacinar-se contra o HPV é um ato de prevenção essencial para a saúde individual e coletiva. Quanto mais pessoas se vacinam, menor é a circulação do vírus e maior é a proteção da população contra doenças graves. Se você ainda não se vacinou, a Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a imunização nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Deve tomar a vacina quem tem 9 e 14 anos, em dose única.

O HPV é um vírus que infecta a pele ou mucosas (oral, genital ou anal) e provoca verrugas e câncer, a depender do tipo de vírus, e é sexualmente transmissível. É uma das principais causas do câncer de colo de útero.

Domingou em Mauá recheado de atrações neste final de semana

Além da ação voltada para a prevenção do HPV, o Parque da Juventude recebe mais uma edição do Domingou em Mauá, iniciativa da Prefeitura, que promove atividades de lazer e esportes, para toda a família. Tanto no dia 23/03, quanto no dia 30/03, outra atração do evento será o Planetário Domingou. A iniciativa promete proporcionar uma experiência educativa e interativa para toda a família, explorando os mistérios do Universo por meio de sessões dinâmicas e envolventes.

O público também poderá aproveitar mini-quadras para a prática de esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei, além de atividades recreativas infantis conduzidas por animadores. Apresentações musicais ao longo do dia completam a programação, garantindo diversão para todos.

O evento acontece no Parque da Juventude, localizado na Rua Francisco Ortega Escobar, s/n, Vila Noêmia. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.