Tudo o que você precisa saber sobre a nova vacina de HPV nonavalente

Você sabia que a vacina HPV nonavalente pode ajudar a prevenir diferentes tipos de câncer e lesões pré-cancerosas causados pelo Papilomavírus Humano (HPV)?

Esse vírus é extremamente comum e pode infectar quase todas as pessoas sexualmente ativas com um ou mais de seus inúmeros tipos.

Os papilomavírus humanos são um grupo diversificado de vírus que podem acometer homens e mulheres, causando verrugas chamadas de condilomas na pele e nas genitais. Causam também lesões pré-cancerosas que podem evoluir para câncer em diferentes órgãos. A transmissão do vírus acontece principalmente por meio de relações sexuais, mas também é possível contrair o vírus pelo contato direto com a pele ou mucosa infectada.

A médica e diretor da Salus Imunizações, Dra. Marcela Rodrigues, comenta que a vacina HPV é uma importante aliada na prevenção de diferentes tipos de câncer, como o câncer de colo do útero nas mulheres e o câncer de pênis nos homens. Atualmente, existem duas vacinas contra HPV no Brasil: a vacina tetravalente, que protege contra quatro tipos de HPV, e a nova vacina HPV nonavalente, que protege contra nove tipos de HPV.

A Gardasil 9, como é chamada a vacina HPV nonavalente, previne cânceres do colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus; lesões pré-cancerosas ou displásicas; verrugas genitais e infecções persistentes causadas por 9 tipos do papilomavírus humano (HPV): 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58.

O esquema de doses da Vacina HPV nonavalente varia conforme a idade. Crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos devem tomar duas doses da vacina, com intervalo de seis meses entre elas. A partir dos 15 anos, são necessárias três doses para completar o esquema vacinal, com intervalo de dois meses entre a primeira e a segunda. A terceira dose deve ser aplicada 6 meses após a primeira dose. Homens e mulheres até 45 anos podem tomar a vacina nonavalente do HPV sem prescrição médica. Após essa faixa etária, apenas com receita. A vacina nonavalente está disponível apenas na rede particular.

Quem já teve HPV pode tomar a vacina HPV nonavalente?

Sim, o Dra. Marcela Rodrigues explica que a vacina HPV é recomendada também para pessoas que já foram infectadas pelo HPV. Afinal, o imunizante confere proteção para os demais tipos de HPV, além do vírus com que o paciente foi infectado. Também existem diversos estudos que demonstraram redução significativa no risco de ocorrências recidivas de lesões vulvares, vaginais, cervicais e anais após a vacinação.

Quem já tomou a vacina HPV tetravalente pode tomar a vacina nonavalente?

Sim, mas deve ser respeitado o intervalo de 12 meses entre a última dose de HPV4 e o início do esquema de HPV9. Vale lembrar que, para garantir a proteção contra os 9 tipos de HPV contidos na Gardasil 9, deve-se fazer o esquema completo, com 2 ou 3 doses, conforme a faixa etária.

“A vacina HPV nonavalente pode ser encontrada em clínicas privadas de vacinação, como na Salus Imunizações, que oferece atendimento domiciliar. Não deixe de conversar com seu médico ou profissional de saúde de confiança para entender melhor sobre a vacina e se ela é indicada para você. A prevenção é sempre o melhor caminho para garantir uma vida saudável.” finaliza a Dra. Marcela Rodrigues.