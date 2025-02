Parque Centenário em Mogi das Cruzes é interditado devido a transbordamento de lagos

O Parque Centenário, localizado em Mogi das Cruzes, estará completamente interditado a partir desta terça-feira, 4. A decisão foi anunciada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal e se justifica pela necessidade de contenção devido ao transbordamento dos lagos da área.

Na última sexta-feira, 31, a elevação do nível da água já havia causado a interdição parcial de algumas trilhas utilizadas para caminhadas. Agora, com a ampliação do problema, o parque será fechado integralmente até que a situação se normalize e as águas voltem a níveis seguros.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes se comprometeu a comunicar através de seus canais oficiais quando o Parque Centenário puder reabrir suas portas ao público.

É importante ressaltar que o Parque Centenário está situado às margens do Rio Tietê, em uma região de várzea. A estrutura natural do parque desempenha um papel significativo no controle das cheias, atuando como um reservatório que retém o excesso de água, ajudando a manter o nível do rio sob controle. Essa característica transforma o local em uma solução natural para a gestão hídrica da área.

Imagens divulgadas pela Prefeitura mostram que partes da pista de caminhada foram afetadas por alagamentos, reforçando a importância das medidas preventivas adotadas neste momento.