Carreta da Mamografia disponibiliza atendimento em Mogi das Cruzes

A cidade de Mogi das Cruzes receberá, a partir desta terça-feira (4), o programa Mulheres do Peito, que oferece exames gratuitos de mamografia. A iniciativa, que ocorre por meio de uma carreta adaptada, visa facilitar o acesso ao diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

As mulheres com idades entre 50 e 69 anos podem realizar o exame apresentando apenas um documento de identidade (RG) e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Já aquelas com idades entre 35 e 49 anos ou acima de 70 anos devem apresentar um pedido médico para a realização do exame.

A carreta estará disponível na Rua Adriano Alvez da Silva, S/N, na Vila Mogilar, até o dia 15 de fevereiro. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 50 senhas diárias. Nos sábados, o horário será das 8h ao meio-dia, limitado a 25 atendimentos, exceto em feriados. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada.

Conforme informações do programa, em caso de resultados alterados nos exames realizados, as pacientes serão encaminhadas para serviços especializados do SUS para a realização de exames complementares ou para iniciar o tratamento necessário.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), houve um crescimento significativo de 40% na realização de exames preventivos e diagnósticos para câncer de mama no Estado de São Paulo em 2024. Neste ano, foram contabilizados 34.605 exames realizados, em comparação aos 24.690 do ano anterior.

Mais informações sobre o itinerário das carretas podem ser encontradas no site do Poupatempo.