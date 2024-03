Parlamentares elegem Asif Ali Zardari como presidente do Paquistão

Os parlamentares do Paquistão elegeram Asif Ali Zardari como presidente do país pela segunda vez neste sábado,09.

Ele é viúvo da ex-primeira-ministra assassinada Benazir Bhutto e pai do ex-ministro das Relações Exteriores Bilawal Bhutto-Zardari.

Zardari obteve 411 votos de parlamentares nacionais e provinciais. Seu oponente, Mehmood Khan Achakzai, que é apoiado pelo partido do ex-primeiro-ministro preso Imran Khan, recebeu 181 votos.

A presidência paquistanesa desempenha um papel em grande parte cerimonial. Zardari ocupou o cargo anteriormente entre 2008 e 2013. Zardari foi o candidato conjunto da Liga Muçulmana do Paquistão, ou PML-N, partido do primeiro-ministro Shehbaz Sharif e seus outros aliados políticos.

Ele era o favorito para vencer devido à sua aliança com a outra dinastia política do Paquistão, os Sharifs, e ao seu papel fundamental nas negociações para formar um governo de coalizão após as disputadas eleições parlamentares nacionais de 8 de fevereiro.