Parceria entre Instituto Jô Clemente e Grupo Fleury promove diversidade e inclusão

O Grupo Fleury integra o grupo de empresas participantes da iniciativa ‘Um compromisso inabalável com o futuro’, lançada por diversas instituições em 2025, reafirmando compromisso com a valorização da diversidade, equidade e inclusão. Essa atitude demonstra o compromisso da empresa com os princípios ESG, que sempre foram desenvolvidos de maneira orgânica e genuína na Organização.

Ao participar da iniciativa, a empresa se compromete a integrar ainda mais diversidade, equidade e inclusão à cultura organizacional e à estratégia de negócios, baseando-se no respeito e na promoção dos direitos humanos. Esse compromisso envolve o cumprimento de leis e normas nacionais e internacionais, criando ambientes corporativos inclusivos, seguros e equitativos.

O Panorama ESG 2024, da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), mostrou que 71% das empresas brasileiras já implementaram ou estão em processo de adoção de práticas ESG. Apesar desses avanços, ainda há desafios. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que apenas 26,6% das pessoas com deficiência estão empregadas – entre pessoas sem deficiência, a taxa de empregados é de 60,7%. Além disso, o analfabetismo chega a atingir 19,5% dessa população – quase cinco vezes maior que a da população sem deficiência (4,1%). Esses números evidenciam a importância de políticas públicas e ações do setor privado para reduzir as desigualdades e ampliar o acesso ao mercado de trabalho.

Parceria de impacto social

É nesse cenário que o Instituto Jô Clemente (IJC) vem desempenhando um papel fundamental de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Por meio da metodologia de Emprego Apoiado, o IJC oferece suporte contínuo e individualizado para empresas e trabalhadores com deficiência. “Trabalhamos para que a inclusão seja mais do que apenas a contratação porque no Brasil a diversidade é um ativo poderoso. Acreditamos que a inclusão de pessoas com deficiência, de diferentes gêneros e etnias, fortalece a sociedade e gera impactos econômicos e sociais positivos”, destaca Flavio Gonzalez, coordenador de Inclusão Social do IJC.

A parceria do IJC com o Grupo Fleury foi firmada em 2018, com a abertura de 20 vagas em São Paulo, e aos poucos foi ganhando mais espaço na empresa. Atualmente, além de São Paulo, o projeto está presente também na Bahia, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, com mais de 140 profissionais advindos do programa. “Continuaremos construindo um ambiente empresarial no qual o compromisso com o respeito e a promoção aos direitos humanos signifique sucesso para os negócios e para toda a sociedade”, afirma Daniel Périgo, gerente sênior de ESG do Grupo Fleury.

“Parcerias com grandes empresas como Grupo Fleury têm sido essenciais para o sucesso dessa iniciativa, que fomenta a inclusão e quebra barreiras no mercado de trabalho. Desde a criação do programa, mais de 5 mil pessoas já foram inseridas no mercado de trabalho, com uma taxa de retenção de 93%, impactando diretamente empresas e reforçando o compromisso de um mercado mais diverso e acessível”, finaliza Flavio.