Parceria com Clube dos Meninos resultará em novas atividades no Rudge Ramos

Prestes a completar 90 anos, o tradicional Clube dos Meninos, localizado na Avenida Caminho do Mar, no Rudge Ramos, em São Bernardo, se prepara para expandir a oferta de atividades gratuitas aos moradores. O prefeito Marcelo Lima reuniu parte do secretariado na sede do clube nesta quinta-feira (20/03) para discutir a formalização de um convênio com a entidade, ampliando o acesso da população a modalidades esportivas, além de iniciativas voltadas à cultura, saúde e bem-estar.

“Vamos estruturar um programa da Prefeitura que possibilite à comunidade usufruir gratuitamente de um conjunto diversificado de atividades, principalmente aos idosos, pois essa é uma característica do Rudge Ramos. Então, durante a semana, vamos oferecer essas atividades, que serão mantidas pelo município, com professores e os equipamentos que serão necessários. E, aos finais de semana, o clube permanecerá reservado aos sócios. Nosso objetivo é garantir o uso organizado deste espaço tão importante para a cidade. Hoje, convidei os secretários para formar um grupo de trabalho e desenvolver essas ações para atender nossa comunidade”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

A secretária adjunta da Saúde de São Bernardo, Fernanda Penatti, propôs a criação de um grupo intersetorial voltado ao tratamento da dor, com foco na população idosa. “Muitos idosos relatam desconfortos frequentes, especialmente na coluna e região lombar. Podemos estruturar uma iniciativa em parceria com as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para estabelecer uma rotina de exercícios específicos, promovendo alívio e qualidade de vida para esse público”, concluiu.

Omar Matsumoto/PMSBC

A parceria prevê que o município ofereça atividades de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mantendo o período noturno, feriados e os finais de semana destinados aos 700 sócios do clube. Atualmente, a Secretaria de Esporte e Lazer de São Bernardo já promove práticas esportivas, como ginástica funcional, alongamento, yoga e vôlei adaptado. Durante a visita, Marcelo Lima percorreu as instalações e acompanhou uma partida de vôlei adaptado do grupo Campeões da Vida, formado por idosos que representam São Bernardo em competições esportivas.

MARCO – Para o presidente do Clube dos Meninos, Jair Silvério, conhecido como Simpson, a parceria representa um marco histórico. “Estou muito feliz em receber o prefeito Marcelo Lima. É a primeira vez que um chefe do Executivo visita o clube, dialoga conosco e propõe uma parceria que beneficiará toda a comunidade. Em agosto, o clube completa 90 anos e faço questão de convidá-lo para comemorar essa data especial conosco”, afirmou.

O clube enfrentava, até recentemente, um impasse jurídico com a administração municipal. Para viabilizar a parceria, o prefeito Marcelo Lima solicitou ao secretário de Justiça, Ronaldo Alves, que conduza os trâmites necessários para formalizar e oficializar o convênio. A expectativa é que a nova iniciativa entre em vigor até agosto deste ano, fortalecendo ainda mais a oferta de esportes e lazer para a população de São Bernardo.