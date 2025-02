Comitê de São Bernardo cria plano com Sabesp para viabilizar intervenções na cidade

Em continuidade aos trabalhos do comitê de crise hidráulica instaurado na cidade, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, se reuniu nesta terça-feira (25/2) com integrantes do alto escalão do governo e representantes da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para discutir detalhes de um plano de trabalho, já com execução iniciada, para viabilizar obras, evitar episódios de desabastecimento de água e acelerar investimentos em saneamento e tratamento de esgoto.

O encontro, realizado no gabinete do Paço, contou com a participação, além do chefe do Executivo municipal, dos secretários André Marzolla (Projetos e Obras) e Ruth Cristina Ramos (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal), além de servidores da empresa, entre eles o diretor regional de Desenvolvimento Operacional da Sabesp, Nivaldo Rodrigues da Costa Júnior, a gerente do Departamento de Operação Comercial, Noemi Carrera, e o gerente do Departamento Operacional, Abiatar Oliveira.

“Tivemos aqui uma boa composição, com propósito claro de garantir resultados eficientes para nossa cidade. Estamos com o abastecimento de água em São Bernardo dentro da normalidade e, agora, dando um passo à frente, debatendo plano de trabalho, incluindo saneamento básico, tratamento e coleta de 100% do esgoto. Essa é a meta. Com esse diálogo, a Prefeitura também formou grupo de trabalho conjunto para dar total apoio a todas as intervenções da Sabesp no município”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

A próxima reunião está acertada para ocorrer no começo de março deste ano. Para Nivaldo Júnior, o encontro foi importante para estreitar o diálogo com o município, garantindo a prestação de serviço de qualidade ao cidadão de São Bernardo.

“Temos um objetivo em comum, que é atender os moradores de São Bernardo da melhor forma possível, com água de qualidade e em quantidade, além do esgoto coletado e tratado, visando melhor qualidade de vida da população. É um compromisso assumido por essa nova Sabesp com a Prefeitura de São Bernardo”.

Ligações

São Bernardo possui cerca de 180 mil ligações cadastradas na Sabesp. O comitê destacou ainda a importância de trabalho integrado, entre Prefeitura e concessionária, para eliminar ligações hidráulicas irregulares, bem como realizar ações de conscientização de economia de água.