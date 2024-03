‘Parceria com cidades é missão da Sabesp’, diz diretor-presidente

A Sabesp encerrou nesta sexta-feira (15) sua participação no 66º Congresso Estadual de Municípios (CEM) com a presença de seu diretor-presidente, André Salcedo, que destacou a “parceria com os municípios como uma missão” da Companhia.

“Dessa forma é possível entender onde precisamos atuar e avançar para o desenvolvimento das cidades. Acima de tudo, em conjunto com poder concedente, podemos garantir a entrega de serviços de qualidade para a população e com um custo que todos passam pagar”, enfatizou André Salcedo durante a visita aos stands do congresso nesta manhã.

Realizado pela Associação Paulista de Municípios (APM) em Campos do Jordão, o evento reuniu desde segunda-feira (11) quase 6.000 pessoas, entre representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da iniciativa privada e da sociedade civil para discutir temas relevantes às cidades paulistas.

O diretor de Operação e Manutenção, Roberval Tavares de Souza, representou a Sabesp na abertura do congresso, na segunda (11), e integrou o painel sobre Saneamento e Marco Regulatório, na terça-feira (12), que abordou tópicos como desestatização do saneamento, captação de recursos e investimentos no setor.

“A Sabesp, operando 376 municípios, vem se utilizando de todos os pontos positivos que o Marco Legal trouxe para auxiliar no crescimento da empresa, possibilitando a ela atuar mais rapidamente e atender todos os seus quase 30 milhões de clientes”, destacou o diretor.

Além de Roberval Tavares de Souza, participaram do painel: Fred Guidoni, presidente da APM; Thiago Camargo, diretor de Projetos e Investimentos da Invest-SP; Gustavo Zarif Frayha, diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico da Arsesp; Mara Ramos, superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE); e Geninho Zuliani, ex-deputado federal e relator do Marco Legal.

A longo da semana, a Sabesp contou com um estande onde representantes de diferentes diretorias da empresa conversaram com prefeitos, vereadores, representantes de entidades e sociedade civil. Estiveram no local para falar com os visitantes: Nelson Bevilacqua, superintendente de Gestão Contratual e Relações Institucionais; João Paulo Tavares Papa, assistente-executivo da Presidência; Antonio Carlos Teixeira, assistente-executivo da Diretoria de Operação e Manutenção; e Eduardo Afonso Camargo, superintendente da Sabesp no Vale do Paraíba.

Foram realizados aproximadamente 150 atendimentos diários. No estande, a Companhia também forneceu hidratação e divulgou a campanha “Sabia que é Sabesp?”, que destaca suas ações no Estado de São Paulo.