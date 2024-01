Paramore: Headliner do Lollapalooza cancela show; Kings of Leon substitui a banda

Os americanos do Paramore, principal atração do segundo dia do festival Lollapalooza 2024, cancelaram seu show no Brasil. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do evento em anuncio que confirmou o grupo Kings of Leon como substitutos.

A nota oficial da organização oficial afirma que a banda liderada por Hayley Williams cancelou sua apresentação por motivos pessoais. No Instagram, o Paramore publicou seu próprio comunicado pedindo desculpas aos fãs e justificando a ausência por “circunstâncias imprevistas.” Além do show no Brasil, o grupo também desmarcou as apresentações no México e na Colômbia através do mesmo comunicado.

Os fãs de Paramore passam por momentos de incerteza desde que a banda retirou todo o conteúdo de suas redes sociais e seu site saiu do ar no final de 2023. O tabloide britânico The Sun indicou que a atitude está ligada a problemas com a antiga gravadora do grupo e que o trio — assim como está fazendo Taylor Swift — pensa em regravar todo seu catálogo sob seu próprio selo.

O público que comprou o ingresso diário para o dia em que o Paramore se apresentaria no Lollapalooza 2024 — 23 de março — pode solicitar reembolso. Para isso, é preciso preencher o formulário no site do festival.

A última passagem do Kings of Leon pelo Brasil havia sido também no Lollapalooza, na edição de 2019. O grupo está em turnê apresentando o repertório do álbum When You Sei Yourself, lançado em 2021.