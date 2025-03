Parada LGBT de São Paulo fortalece artistas com curso gratuito do SEBRAE

Os números da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo impressionam desde 1997, ano de sua estreia, e só crescem a cada edição, consolidando-se como um dos maiores eventos da agenda brasileira e um dos principais do mundo.

A 10ª edição foi reconhecida pelo “Guinness Book” como a maior parada do gênero no mundo, reunindo 2,5 milhões de participantes. No ano passado, na 28ª edição, esse número chegou a 3 milhões de pessoas.

Segundo a SPTuris (empresa municipal de turismo de São Paulo), a Parada é o evento que mais atrai turistas à cidade. Além disso, ao longo dos anos, tornou-se palco de visibilidade para diversos artistas e produtores culturais da comunidade.

Maior acessibilidade para talentos

Como produtor artístico e cultural da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, Heitor Werneck, junto com o Diretor Cultural do evento, Diego Oliveira, criou, nos últimos oito anos, um processo seletivo de casting para descobrir novos talentos e dar espaço para artistas já atuantes, mas que ainda não haviam alcançado o mainstream.

“Dessa forma, conseguimos dar visibilidade também para artistas e produtores culturais da periferia, com acessibilidade maior para diversidade de corpos, incluindo artistas negros, ciganos, indígenas e pessoas com deficiências físicas e mentais”, explica Heitor Werneck.

Contudo, muitos desses talentos não conseguem se apresentar na maior parada LGBT+ do mundo por não possuírem CNPJ ou uma agência, já que o evento, organizado pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo), requer formalização financeira.

Convênio entre APOLGBT-SP e SEBRAE

Pensando nisso, Heitor Werneck e Diego Oliveira buscaram o SEBRAE para estabelecer um convênio com a APOLGBT-SP, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo na classe artística LGBT.

A primeira ação desse convênio será um curso online gratuito, que acontece na segunda-feira, 10 de março, para ensinar artistas e produtores culturais LGBT a transformar seus talentos em um negócio e formalizar suas atividades.

O curso abordará temas como:

✅ Como abrir um CNPJ de forma simples e acessível;

✅ Benefícios da formalização para artistas e produtores culturais;

✅ Transformação do talento em negócio sustentável;

✅ Dicas de gestão e oportunidades no mercado cultural.

Apesar da capacitação, Heitor Werneck e Diego Oliveira ressaltam que a participação no curso não garante vagas nos eventos da Parada.

As inscrições para o curso podem ser feitas neste link

Para se candidatar ao processo seletivo do casting da Parada, os interessados devem preencher o formulário disponível em: https://form.respondi.app/SyWgv0xV.