Vereador de SP propõe mudança de local da Parada LGBT+ e restrições para menores

O vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, está promovendo uma série de propostas legislativas que refletem a crescente inclinação conservadora da Câmara Municipal de São Paulo. Entre as iniciativas apresentadas, destaca-se um projeto de lei que, segundo o vereador, visa ‘proibir a participação de crianças e adolescentes em eventos que façam alusão ou incentivem práticas LGBTQIA+’, como é o casa da Parada LGBT+ de São Paulo, a maior do segmento no mundo.

Posicionamento sobre o evento não divulgado

A organização responsável pelo evento mencionado ainda não se pronunciou sobre a proposta. O espaço permanece aberto para futuras declarações.

Além dessa proposta controversa, Rubinho Nunes também sugeriu a proibição da utilização da linguagem neutra na cidade. Vale lembrar que uma legislação similar aprovada em Votorantim (SP) foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado. Adicionalmente, o vereador busca impedir que hospitais e clínicas administradas pela Prefeitura realizem procedimentos relacionados à alteração de sexo em indivíduos menores de 18 anos, incluindo redesignação sexual e terapia hormonal.

Propostas sobre o direito à vida e aborto

Outro ponto significativo abordado por Nunes é a inclusão de diretrizes no Plano Municipal de Saúde que garantam “o direito à vida desde a sua concepção”, uma medida que pode impactar diretamente o acesso ao aborto na capital paulista.

Reconhecendo o caráter polêmico de suas propostas, Nunes expressa confiança na nova composição da Câmara Municipal, que conta com um número maior de vereadores alinhados à direita em comparação com a Legislatura anterior. Ricardo Teixeira, novo presidente do Legislativo e também membro do União Brasil, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que pretende pautar todos os projetos de lei, mesmo aqueles com os quais não concorda.

“Eu tenho dois filhos gays, ponto. Então, já tem pauta que eu não concordo. É assim na Câmara: primeiro tem a CCJ, vai para o plenário, depois de aprovado pode virar lei. Eu voto contra, o outro vota a favor. Eu tenho falado pra todos: vou pautar tudo. Eu não quero ser rolha, não quero segurar nada”, declarou Teixeira.

Pressão por uma política cultural conservadora

Além dessas questões relacionadas aos costumes, um grupo de vereadores vem pressionando a administração municipal por uma política cultural mais conservadora. Os parlamentares, autodenominados “antiwoke“, planejam apresentar uma lista de reivindicações ao secretário de Cultura, Totó Parente, na próxima semana.