Para reviver: Hugo & Guilherme lançam EP1 de gravação da label “No Pelo 360 – Ao Vivo no 062”

Hugo & Guilherme e novidade estão mais uma vez juntos na mesma frase. O público sertanejo torce pelo “No Pelo 360” chegar a sua cidade, a dupla decidiu diminuir a ansiedade dos fãs e transformou o show em um projeto. “No Pelo 360 – Ao Vivo no 062 EP1” com 6 faixas chega nas plataformas de áudio no dia 1º de agosto às 21h, com um repertório vibrante e parcerias com Maiara & Maraisa e VH & Alexandre. O destaque é a faixa “O Meu Coração em Suas Mãos (Colgando en Tu Manos)”, uma colaboração com Maiara & Maraísa, composta por Carlos Baute e Luiz Mário.

Gravado em Goiânia no Estádio Serra Dourada, a label resgata características dos trabalhos que apresentaram a dupla ao mercado fonográfico, agora com uma roupagem moderna e atual. Hugo & Guilherme idealizaram o projeto com a intenção de conectar ainda mais com seu público, proporcionando uma experiência musical única. “A gravação no Serra Dourada foi um sonho realizado. Queríamos criar algo especial e íntimo com o público, apesar da grandiosidade do local, e o formato 360 graus nos permitiu essa proximidade com os fãs”, diz Hugo. “Cada detalhe foi pensado para trazer uma experiência diferente, e pensamos: por que não permitir que todos vivam um pouco desse momento?”, complementa Guilherme.

A versão em vídeo de “O Meu Coração em Suas Mãos (Colgando en Tu Manos)” estará disponível no dia 02 de agosto, às 12h no canal do Youtube [LINK]. No dia 09 de agosto, “Deus me livre/Por toda vida” chega a plataforma de vídeo, seguido por “Só dá você na minha vida/ Você virou saudade” no dia 16, “Morena de Goiânia” no dia 23, “Tô bem melhor” em 30/08 e “Elevador” em 06 de setembro.

Tracklist do EP1 “No Pelo 360 – Ao Vivo no 062”

1 – O Meu Coração em Suas Mãos (Colgando en tu manos) – Hugo & Guilherme, Maiara & Maraisa

Compositores: Carlos Baute e Luiz Mário

2 – Deus Me Livre / Por Toda Vida – Hugo & Guilherme, Maiara & Maraisa, VH & Alexandre

Compositores: Darci Rossi, Laudarcy Ricardo De Oliveira, Sergio Soletti, Everton Matos, Jairo Goes, Rivanil

3 – Morena de Goiânia – Hugo & Guilherme, Maiara & Maraisa

Compositores: Diego Silveira, Lari Ferreira, Rafa Borges, Junior Pepato

4 – Só Dá Você Na Minha Vida / Você Virou Saudade / E Daí – Hugo & Guilherme

Compositores: Rick, Pinocchio, Dann Nascimento

5 – Tô Bem Melhor – Hugo & Guilherme

Compositores: Lucas Ing, Matheus Costa, Geadson Baiano, Thales Lessa

6 – Elevador – Hugo & Guilherme

Compositores: Matheus Araujo, Leo Soares, Patriky Bonny, Theo Rodrigues