Para atualizar os parâmetros – Audi SQ8 Sportback e-Tron

A Audi do Brasil anuncia a chegada do SQ8 Sportbak e-Tron. O modelo vem para ampliar a família Q8 e-Tron, que estreou no mercado brasileiro em agosto do ano passado com capacidade de armazenamento elétrico de sobra, nova nomenclatura e identidade visual renovada. O modelo é uma variante mais esportiva do Q8 e-Tron e já está disponível nas 42 concessionárias da marca no Brasil por R$ 834.990 (venda direta). O SUV elétrico será o primeiro de uma série de lançamentos da fabricante alemã no país em 2024 em comemoração aos 30 anos da Audi no Brasil. As dimensões externas do SQ8 Sportback e-Tron são de 4,91 metros de comprimento, 2,18 metros de largura, 1,61 metro de altura e 2,92 metros de distância de entre-eixos. O porta-malas pode carregar 528 litros, enquanto o peso do veículo é de 2.715 quilos. Existe ainda um pequeno compartimento de bagagem ou de objetos na dianteira, que pode acomodar até 60 litros. As cores disponíveis para a carroceria são a sólida Cinza Imã, as metálicas Azul Ultra, Azul Plasma, Cinza Cronos, Branco Geleira, Preto Mito e Vermelho Soneira e a perolizada Cinza Daytona.

Audi SQ8 Sportback e-Tron – Divulgação Audi SQ8 Sportback e-Tron – Divulgação

Externamente, o SQ8 Sportback e-Tron adota a nova linguagem visual da marca, agregando elementos que tornam a carroceria e a cabine mais esportivas. Na dianteira, os faróis digitais Led Matrix com projeções dinâmicas são divididos pela ampla grade em formato hexagonal, com iluminação indireta emoldurando o novo logotipo em tonalidade fosca. Na lateral, a linha de cintura elevada, com vincos suaves na altura das maçanetas das portas, e caimento acentuado do teto criam um visual harmonioso. O modelo ganhou rodas de 22 polegadas Audi Sport na cor Cinza Titânio com design exclusivo e pinças de freio vermelhas – podendo ser pretas como item opcional, sem custo. Segundo a Audi, na traseira, as lanternas em leds interligadas sob o aerofólio integrado à carroceria, com amplo difusor na parte de baixo, destacam a verve temperamental do SQ8 Sportback e-Tron.

Audi SQ8 Sportback e-Tron – Divulgação

Existe uma série de possibilidades de personalização tanto na parte externa quanto dentro da cabine. Opcionalmente, a carroceria pode receber, sem custo adicional, o Pacote Exterior Cromado, que inclui frisos, as argolas da Audi e grade na cor cinza. Os retrovisores em tonalidade preta podem ser substituídos gratuitamente por capa em alumínio ou na cor do veículo. “O novo Q8 e-Tron teve uma recepção muito positiva no mercado brasileiro. Por isso, estamos ampliando sua família com a opção esportiva SQ8 e-Tron, que traz linhas mais agressivas sem perder a eficiência e a sustentabilidade, que caracterizam a nossa linha 100% elétrica”, destaca Daniel Rojas, presidente da Audi do Brasil.

Audi SQ8 Sportback e-Tron – Divulgação

Internamente, o SQ8 Sportback e-Tron oferece aos ocupantes uma experiência diferenciada e progressiva, com foco total em tecnologia, segurança, conforto e entretenimento. A cabine recebeu um isolamento acústico aprimorado e materiais e texturas mais distintos. O revestimento dos bancos em couro Valcona tem três opções de cor e costura: cinza, preto ou Vermelho Bordeaux combinados com a costura cinza, em harmonia com o Pacote S Line interno. O painel central conta com uma faixa em fibra de carbono, que pode ser substituída pelo acabamento em cinza ou alumínio, todos esses detalhes fazendo parte do conjunto de possibilidades de personalização.

Audi SQ8 Sportback e-Tron – Divulgação Audi SQ8 Sportback e-Tron – Divulgação

Equipado com três motores – dois traseiros e um dianteiro –, o novo SQ8 Sportback e-Tron oferece 503 cavalos de potência e 97,5 kgfm de torque, o maior de toda a linha Audi no Brasil, que garantem uma aceleração de zero a 100 km/h em apenas 4,5 segundos, podendo atingir a velocidade máxima de 210 km/h. O utilitário esportivo 100% “verde” tem uma bateria de alta tensão com célula química avançada, tendo a sua capacidade elevada em 20% em relação à bateria anterior – de 95 kWh para 114 kWh. A capacidade de carregamento aumentou em 20 kW, para 170 kW, fornecendo uma recarga de 10% a 80% em 31 minutos. Há ainda a possibilidade de carregamento em AC de 22 kW. Conforme o Inmetro, a autonomia do modelo é de 296 quilômetros.

A tração integral “Quattro” se adapta automaticamente às irregularidades do terreno, enquanto a suspensão pneumática esportiva proporciona uma condução segura e silenciosa e garante ao motorista e passageiros uma atmosfera tranquila. Para uma pegada mais esportiva, os diferentes modos de condução selecionados por meio do Audi Drive Select adaptam a dinâmica e os parâmetros ao gosto do motorista. Entre os equipamentos de série, estão o ar-condicionado em quatro zonas, os bancos dianteiros esportivos, o sistema de som Bang & Lufsen 3D com 16 alto-falantes e 705 watts de potência, o teto solar panorâmico, as portas de carregamento nos dois lados do veículo, o volante com base reta multifuncional em couro com regulagem elétrica, o fechamento das portas servo-assistido, as soleiras luminosas e os pedais em aço inoxidável.

Os itens de segurança incluem controle de cruzeiro adaptativo (ACC), aviso de saída de faixa, câmera 360 graus com sistema Parking Assist Plus, faróis digitais Matrix Led com setas dinâmicas e projeções, head-up display e Audi Side Assist, composto por monitor de tráfego reverso e “exit warming”, que identifica a aproximação de algum objeto nas laterais do veículo retardando a abertura das portas para evitar incidentes. Também estão disponíveis no quesito personalização os retrovisores virtuais, por R$ 15 mil.