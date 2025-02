Papa Francisco sofre crise respiratória e faz transfusão de sangue, aponta Vaticano

Na manhã deste sábado (22), o estado de saúde do Papa Francisco apresentou um agravamento significativo, conforme indicado por um novo boletim médico divulgado pelo Vaticano. O pontífice, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, enfrenta uma crise respiratória prolongada e requer a administração de oxigênio em alto fluxo.

Além disso, exames realizados mostraram que o Papa apresenta uma contagem baixa de plaquetas, resultando na necessidade de transfusões sanguíneas. Os médicos associam essa condição à anemia que o Santo Padre vem enfrentando. O comunicado oficial afirmou que “o Santo Padre continua alerta e passou o dia em uma poltrona, embora seu quadro seja pior do que ontem“. No entanto, o prognóstico permanece reservado e a equipe médica continua a monitorar com cautela sua evolução.

A situação é considerada crítica, com o Vaticano enfatizando que o Papa não está fora de perigo. Um informe anterior indicava que ele teve uma noite tranquila, mas não mencionou se ele havia tomado café da manhã, como foi relatado nos dias anteriores.

Internado desde o dia 14 devido a pneumonia bilateral, Francisco não poderá conduzir a tradicional oração do Angelus no domingo (23), marcando a primeira vez em duas semanas que ele se ausenta desse evento dominical. A Santa Sé anunciou que uma mensagem será publicada em seu lugar.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na sexta-feira (21), os médicos Sergio Alfieri e Luigi Carbone forneceram atualizações sobre a saúde do pontífice. Eles estimaram que Francisco permanecerá hospitalizado por pelo menos mais uma semana, afirmando que ele não está “em perigo de morte“, mas também não totalmente “fora de perigo“.

Alfieri destacou que o Papa não está utilizando um respirador artificial, mas ainda enfrenta dificuldades respiratórias que limitam seus movimentos físicos. Apesar disso, foi relatado que ele permanece ativo, sentado em uma cadeira e mantendo suas interações habituais com os colaboradores. Em um momento leve, ao ser cumprimentado por um médico, respondeu: “olá, santo filho“.

Os médicos alertaram sobre o risco potencial de sepse, caso germes nas vias respiratórias entrem na corrente sanguínea. Embora essa situação ainda não tenha ocorrido, continua sendo uma preocupação durante o tratamento em andamento.

Os boletins diários sobre a saúde do Papa são elaborados pela equipe médica e têm como objetivo garantir a transparência das informações ao público. Segundo Alfieri, “o Papa sempre quis que disséssemos a verdade“.

A hospitalização do Papa se deu inicialmente devido a uma bronquite e posteriormente foi confirmada a pneumonia bilateral. Essa infecção grave representa um desafio para sua saúde respiratória, especialmente considerando seu histórico médico anterior. O Vaticano informou anteriormente que exames indicaram uma leve melhora em seus indicadores inflamatórios e os colaboradores próximos ao Papa continuam visitando-o regularmente.