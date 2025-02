Papa Francisco tem pneumonia nos dois pulmões, diz Vaticano

O Vaticano anunciou nesta terça-feira que o papa Francisco, de 88 anos, enfrenta um quadro inicial de pneumonia bilateral, complicando seu tratamento. De acordo com um comunicado oficial, a condição do Santo Padre é considerada complexa devido a resultados de exames laboratoriais e radiografias do tórax.

A tomografia realizada nesta tarde revelou o início da pneumonia que requer intensificação da terapia farmacológica. Apesar da gravidade da situação, o Vaticano ressaltou que o papa mantém bom humor.

A pneumonia bilateral, uma infecção que compromete ambos os pulmões, pode causar dificuldades respiratórias significativas. O pontífice já vinha lidando com uma infecção respiratória há mais de uma semana e foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro.

Francisco tem histórico médico que o torna mais vulnerável a infecções pulmonares; na juventude, ele sofreu de pleurisia e teve parte de um pulmão removido. Uma fonte do Vaticano confirmou anteriormente que o papa não está utilizando ventilador e está respirando sem auxílio.

Como consequência do estado de saúde do pontífice, todas as atividades públicas programadas até o próximo domingo foram canceladas. O papa deveria participar de eventos importantes relacionados ao Ano Santo Católico de 2025, que se estenderá até janeiro do próximo ano. Este evento é significativo para a comunidade católica e deve atrair cerca de 32 milhões de turistas a Roma durante o ano, incluindo várias audiências especiais com Francisco.

O Vaticano informou que o papa permanecerá no hospital pelo tempo necessário para sua recuperação, mas não forneceu detalhes sobre a natureza da infecção que ele enfrenta, se bacteriana ou viral.