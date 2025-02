Papa Francisco não celebrará missa neste domingo devido a internação por bronquite

No último sábado (15), o Vaticano anunciou que o papa Francisco, de 88 anos, não realizará sua habitual missa dominical neste domingo (16). O motivo da suspensão é a bronquite que o pontífice enfrenta há mais de uma semana, levando-o à internação na sexta-feira (14) no hospital Policlinico Agostino Gemelli, localizado em Roma.

Em comunicado oficial, a equipe médica que cuida do papa destacou que foi prescrito repouso absoluto para auxiliar na recuperação do líder da Igreja Católica. “Os testes laboratoriais realizados hoje indicaram uma melhora”, informou o Vaticano. Matteo Bruni, diretor do escritório de imprensa da instituição, ressaltou: “Veremos como ele reage ao tratamento”, e acrescentou que ainda não há uma data definida para sua alta.

Segundo informações médicas divulgadas, Francisco não apresentou febre neste sábado. Contudo, na sexta-feira, ele havia registrado uma febre baixa. O boletim médico do hospital indicou que seu quadro era estável, e os exames iniciais revelaram uma infecção no trato respiratório.

Até sua internação, o papa seguia cumprindo sua agenda diária, realizando reuniões em sua residência no Vaticano. Na última quarta-feira (12), teve um encontro com a primeira-dama brasileira Rosângela da Silva e, na sexta-feira, se encontrou com o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico. Além disso, na terça-feira, ele participou por vídeo do renomado festival de música Sanremo, na Itália.

Na semana passada, Francisco já havia solicitado ajuda a um assistente em duas ocasiões distintas para concluir a leitura de sua homilia durante a missa, citando “dificuldades respiratórias”.

O hospital Gemelli é conhecido por ter uma suíte especial destinada ao tratamento de papas e ganhou notoriedade ao atender frequentemente João Paulo II durante seu extenso papado. Do lado de fora do hospital, fiéis se reuniram em oração sob a famosa estátua de João Paulo II em solidariedade ao papa Francisco.

Giovanni Di Muro, um visitante do hospital que estava lá para ver seu filho, expressou preocupação: “Recebemos a notícia sobre o estado de saúde do papa ontem pela manhã com tristeza. Esperamos que não seja nada sério e que tudo fique bem”.

Francisco tem um histórico significativo de problemas respiratórios. Quando tinha apenas 21 anos e era padre Jorge Bergoglio na Argentina, ele desenvolveu pleurisia e precisou remover parte de um pulmão. Desde então, enfrentou repetidos episódios de gripe e complicações respiratórias em 2023. Em março daquele ano, ele foi internado devido a dificuldades respiratórias e se recuperou rapidamente após tratamento com antibióticos para bronquite.

No final de 2023, o pontífice também precisou cancelar uma viagem à COP28 em Dubai por conta da gripe e inflamação pulmonar. Em fevereiro de 2024, passou por um check-up após sofrer novamente com gripe e voltou ao Vaticano no mesmo dia.

No mês seguinte, setembro de 2024, Francisco cancelou compromissos devido a sintomas leves gripais.