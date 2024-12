Papa Francisco lamenta morte de Jimmy Carter

O Papa Francisco expressou, nesta segunda-feira (30), suas profundas condolências pela morte do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que faleceu aos 100 anos no último domingo (29). A declaração foi feita por meio de um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

Compromisso com causas humanitárias

O Pontífice manifestou seu pesar ao receber a notícia da partida de Carter, destacando o impacto significativo que o ex-presidente teve durante sua vida. Francisco elogiou o “firme compromisso” de Carter com causas humanitárias, enfatizando que esse engajamento foi impulsionado por uma sólida fé cristã.

O Papa ressaltou a dedicação de Carter à reconciliação e à paz entre os povos, assim como sua luta pelos direitos humanos e pelo bem-estar das populações mais vulneráveis.

Oração e consolo

Em suas palavras, o líder religioso também pediu que Carter fosse acolhido nas “infinitas misericórdias de Deus Todo-Poderoso” e orou pela consolação dos que estão de luto pela perda do ex-presidente.

Legado duradouro

Carter faleceu em sua residência em Plains, Geórgia, cercado por sua família. Seu legado foi amplamente reconhecido e celebrado, recebendo homenagens que transcenderam as fronteiras partidárias e refletiram sua influência duradoura na política e na sociedade americana.