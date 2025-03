Papa Francisco é submetido a ventilação mecânica após piora na saúde

O Vaticano divulgou um comunicado nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, informando que o Papa Francisco, que se encontra internado há duas semanas no Hospital Gemelli, apresentou uma deterioração em seu estado de saúde. Segundo o novo boletim médico, o pontífice sofreu uma “crise isolada de broncoespasmo”, levando à necessidade de ventilação mecânica não invasiva.

A equipe médica relatou que, apesar da crise, o Papa permaneceu sempre alerta e orientado, demonstrando colaboração durante os procedimentos terapêuticos. No entanto, pela manhã, enquanto orava na capela da unidade hospitalar, o Santo Padre teve um episódio de vômito.

A deterioração do estado de saúde do Papa ocorre após um período de aparente “estabilidade clínica”, conforme anunciado pelo Vaticano anteriormente na semana. Mesmo com a melhora momentânea, ele continuava necessitando de oxigênio, alternando entre oxigenoterapia de alto fluxo e uso de máscara respiratória.

O boletim médico detalhou que “no início da tarde de hoje”, após uma manhã dedicada à fisioterapia respiratória e à oração, o Santo Padre enfrentou a crise mencionada. Este episódio resultou em um rápido agravamento do quadro respiratório, obrigando a equipe médica a realizar uma broncoaspiração imediata.

O prognóstico para o Papa continua reservado. Durante a manhã, ele recebeu a Eucaristia, refletindo sua fé inabalável mesmo diante das adversidades.