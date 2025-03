Papa Francisco critica neoliberalismo e defende novas formas de multilateralismo

O Papa Francisco, atualmente internado devido a uma pneumonia bilateral, enviou uma mensagem à Assembleia-Geral da Pontifícia Academia para a Vida, um importante órgão científico do Vaticano. O conteúdo da comunicação, divulgada nesta segunda-feira (3), aborda críticas ao neoliberalismo e destaca a “progressiva irrelevância dos organismos internacionais”.

O texto foi elaborado em 26 de fevereiro e é assinado no Policlínico Gemelli, em Roma, servindo como uma demonstração do compromisso contínuo do pontífice de 88 anos com questões globais, mesmo enfrentando desafios de saúde.

O conceito de “policrise” e suas implicações

Na mensagem, o Papa introduz o conceito de “policrise”, que se refere à intersecção de múltiplas crises que afetam o mundo contemporâneo, incluindo conflitos armados, mudanças climáticas, crises energéticas, epidemias e fenômenos migratórios. Francisco enfatiza que essas emergências simultâneas provocam uma reflexão profunda sobre o futuro do planeta e sobre nossa compreensão dele.

Críticas ao neoliberalismo e a urgência de um novo multilateralismo

Francisco observa que “não será a tecnocracia que nos salvará” e critica a desregulamentação neoliberal que prioriza interesses particulares em detrimento do bem comum. “Apoiar uma desregulamentação utilitarista e neoliberal planetária significa impor a lei do mais forte, e esta é uma lei que desumaniza”, ressalta o pontífice.

Além disso, ele alerta para a crescente ineficácia das organizações internacionais, que, segundo ele, são frequentemente minadas por posturas míopes. O Papa conclama a necessidade urgente de trabalhar por instituições globais mais eficazes e com autoridade suficiente para promover o bem-estar mundial, erradicar a fome e a miséria e proteger os direitos humanos fundamentais.

“Um multilateralismo que não dependa das circunstâncias políticas mutáveis ou dos interesses de poucos” é essencial, enfatiza Francisco. Ele conclui destacando a urgência dessa tarefa como um compromisso coletivo da humanidade.

Atualmente internado desde 14 de fevereiro devido à pneumonia bilateral, o estado clínico do Papa tem apresentado certa estabilidade nos últimos dias, embora ainda permaneça delicado.