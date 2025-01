Papa Francisco clama por paz e fim dos conflitos

Na última quarta-feira, dia 1º de janeiro, o Papa Francisco reiterou seu profundo sentimento de que a guerra representa uma derrota para a humanidade, durante a oração do Angelus que marcou a solenidade de Maria, Santíssima Mãe de Deus e o 58º Dia Mundial da Paz. Em sua mensagem, o Pontífice enfatizou o sofrimento que os conflitos armados impõem, especialmente às mães que perdem seus filhos.

Chamado à reconciliação

Durante sua reflexão na janela do apartamento pontifício, o Papa expressou seu desejo de um cessar-fogo global, pedindo que “cessem os combates em todas as frentes” e ressaltando a necessidade de um foco decisivo em prol da paz e da reconciliação. Ele fez menção à Ucrânia, Gaza, Israel, Myanmar e à região do Kivu no Congo, destacando a dor e o desespero enfrentados por muitos povos em guerra.

Francisco não poupou palavras ao descrever a devastação causada pelos conflitos: “A guerra destrói sempre”, disse ele aos peregrinos presentes na Praça São Pedro. Acompanhado pela lembrança da liturgia dedicada a Santa Maria, Mãe de Deus, o Papa refletiu sobre a beleza da paz que ilumina a vida das nações e a natureza desumana da guerra.

Apelo às mães

Em suas declarações emocionadas, Francisco enfatizou que “as mães carregam sempre no coração os filhos”. Ele pediu aos fiéis que, neste primeiro dia do ano dedicado à paz, pensassem nas mães que celebram com alegria e nas que vivem a dor da perda provocada pela violência e pelo ódio. “Devemos todos nos comprometer com um gesto de paz, perdão e reconciliação”, incentivou.

Ao final de sua intervenção, o Santo Padre desejou um bom ano a todos e expressou gratidão àqueles que trabalham incansavelmente pelo diálogo e pelas negociações em zonas afetadas por conflitos. A mensagem de esperança e solidariedade foi recebida com reverência pelos presentes, ecoando o chamado do Papa por um mundo mais pacífico.

Confira na íntegra como foi a celebração do 58º Dia Mundial da Paz: