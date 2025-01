Papa Francisco comemora o 58º Dia Mundial da Paz na Basílica de São Pedro

Na manhã do dia 1º de janeiro de 2025, a Basílica de São Pedro foi o palco da primeira celebração do ano, onde o Papa Francisco destacou a importância do “58º Dia Mundial da Paz“. Durante sua homilia, o Pontífice fez um apelo contundente ao respeito pela dignidade da vida humana, enfatizando que este valor deve ser defendido desde a concepção até a morte natural.

“Devemos aprender a cuidar de cada ser humano que vem ao mundo, protegendo antes de tudo o dom precioso da vida”, declarou Francisco. Ele fez referência à figura de Maria, exaltando seu papel como protetora da vida em todas as suas fases: desde a gestação até os momentos finais da existência. O Papa ressaltou a necessidade de atenção às vidas dos mais vulneráveis, incluindo crianças, idosos e aqueles que enfrentam solidão e sofrimento.

O Santo Padre lembrou que neste Dia Mundial da Paz todos têm a responsabilidade de acolher o chamado que emana do coração materno de Maria, para “salvaguardar a vida e curar feridas”, sublinhando que isso é essencial para a edificação de uma civilização pautada pela paz. Ele pediu um compromisso coletivo para promover o respeito à dignidade humana, reiterando que essa é a base para que cada indivíduo possa valorizar sua própria vida e nutrir esperanças para o futuro.

Em uma reflexão mais profunda, o Papa confiou à Maria as ansiedades e alegrias que cada pessoa carrega em seu coração, desejando que em 2025 renasça uma esperança coletiva capaz de propiciar paz para todos os povos do planeta.

O Pontífice também alertou sobre uma tentação contemporânea: a ideia de um Deus “abstrato“, muitas vezes ligado a conceitos vagos ou emoções passageiras. Em contrapartida, ele afirmou que Deus é concreto e humano, manifestado através de Jesus, que nos convida a um relacionamento pessoal com Ele. “Jesus nos revela Deus por meio de sua fragilidade humana e pelo cuidado com os frágeis”, enfatizou Francisco.

A celebração deste ano teve como tema central “Perdoa-nos as nossas dívidas: concede-nos a tua paz” e contou com a presença significativa de 38 cardeais, 14 bispos e cerca de 200 sacerdotes para enriquecer a liturgia com suas presenças.