Paolla Oliveira se emociona em despedida como rainha de bateria da Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira viveu um momento de grande emoção durante o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio, realizado na noite de sábado, 8 de março. Ao se despedir oficialmente da função de rainha de bateria da escola Grande Rio, Paolla não conseguiu conter as lágrimas, revelando a intensidade do seu carinho pela festa e pela agremiação. Confira:

A Paolla Oliveira não conseguindo segurar a emoção em seu último desfile como rainha de bateria da Grande Rio. #DesfiledasCampeãs pic.twitter.com/kuCuuhgbaz — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 9, 2025

Apoio do namorado e novos desafios

Vestindo a mesma fantasia que usou em sua última apresentação, Paolla novamente brilhou na avenida, encerrando sua trajetória como rainha de bateria com muito estilo e graça. Seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, esteve presente para apoiá-la nesse momento especial, recebendo gestos carinhosos da atriz, que se mostrou ainda mais emocionada diante da despedida.

A decisão de Paolla Oliveira de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio foi tomada com a intenção de se dedicar a novos desafios profissionais, incluindo o aguardado remake da novela “Vale Tudo”. É importante ressaltar que o compromisso como rainha envolve dedicação não apenas durante o período do carnaval, mas ao longo do ano inteiro.

Nas redes sociais, a despedida da atriz repercutiu entre os fãs e admiradores, que expressaram sua admiração e carinho por meio de comentários emocionados. “Me desculpem as outras rainhas, mas igual a ela vai ser difícil,” comentou um usuário. Outro internauta brincou: “Até chorando é linda!” A sensação geral foi de que a atuação de Paolla nesses anos foi exemplar e que sua substituição representará um desafio para a escola.