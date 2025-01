Pandemia e uso indevido de tecnologia impactam resultado no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal acesso às universidades públicas no Brasil, registrou o menor número de notas máximas na redação em uma década. Segundo o Ministério da Educação (MEC), apenas 12 dos quase 3,2 milhões de candidatos alcançaram a pontuação máxima. O desempenho abaixo do esperado pode estar ligado a diversos fatores, desde os impactos da pandemia até o uso inadequado de recursos tecnológicos.

Segundo Maitê Ferreira dos Santos, professora de Literatura e Interpretação de Texto e auxiliar de coordenação do Colégio Progresso Bilíngue de Santos, esse cenário é reflexo de uma combinação de fatores. “É preciso levar em consideração que esta é a primeira turma de Ensino Médio formada após a pandemia, ou seja, uma geração de alunos que finalizou a formação básica no modelo remoto. Outro aspecto é a influência da linguagem digital, a qual possibilita e permite marcas de oralidade e desvios da norma padrão, bem como de todas as ferramentas que facilitam o ato de pensar e o plano da expressão”, ressalta.

Maitê comenta que a redação é um dos mecanismos avaliativos, uma vez que avalia as capacidades de leitura, reflexão a aplicabilidade de conceitos, síntese e expressão verbal. “Outras áreas do conhecimento até possuem peso 2 ou 3 para o acesso a instituições superiores, mas a redação, por ser o único instrumento discursivo do exame, concentra e demonstra o percurso de estudos, criticidade e capacidade de expressão do aluno”, completa.

Tendências

A professora de Literatura alerta para novos desafios com a implementação dos itinerários formativos no Ensino Médio, que, embora ainda não sejam cobrados no Enem de 2025, já estão em vigor nas escolas. Maitê ressalta que essa mudança pode impactar a prova, a depender do engajamento de instituições, alunos e professores, especialmente nas turmas da 3ª série, que estão concluindo o ciclo de formação.

“Se nada for pensado e feito, por escolas, pais ou responsáveis, inclusive, alunos, há a possibilidade deste número se manter estabilizado ou menor. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já havia orientado corretores quanto ao uso dos famosos modelos prontos para redação, os quais não seriam validados na edição de 2025. Isso deve ser bem conversado e trabalhado com os alunos de 3ª séries”, enfatiza.

Ir bem na redação

Maitê orienta que, para um bom desempenho na redação, é essencial compreender o modelo da prova e desenvolver uma postura crítico-reflexiva. Ela ressalta que, embora cada banca tenha sua estrutura específica, todas exigem leitura e interpretação, requisito ainda mais determinante no Enem. “Criar o hábito da leitura – obras literárias, jornais e revistas, textos acadêmicos – além da resolução de exercícios e produção de resumos e mapas mentais/conceituais auxiliam na retenção de conteúdos, análise crítica e interdisciplinaridade, o que possibilita, na hora da prova, construir um projeto de texto dissertativo de modo lógico e estruturado”, aconselha.

A seguir, cinco dicas para ajudar na preparação para o Enem:

– Leitura: não apenas verbal, mas visual e audiovisual também são essenciais para um bom conhecimento de mundo.

– Manter-se atualizado: apropriar-se dos acontecimentos mais importantes no Brasil e no mundo, uma vez que os temas das questões e da redação, normalmente, abordam assuntos sociais, políticos e ambientais.

– Relações interdisciplinares: saber fazer relações entre as disciplinas e áreas do conhecimento demonstra uma formação mais global do indivíduo, inclusive do seu papel social.

– Momento para o estudo: estudar não apenas as disciplinas que têm facilidade ou gosta, mas todas, afinal vestibulares exigem tudo.

– Buscar ajuda sempre que precisar – seja com grupos de estudos, entre amigos, plantões, professores, pais ou aulas online, tudo contribui para formação do indivíduo, no mundo acadêmico e para a vida.