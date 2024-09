Palmeiras tem baixa de última hora e terá argentino titular contra Vasco

O Palmeiras tem um desfalque de última hora para a partida contra o Vasco, que ocorre neste domingo (22), a partir das 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito, Marcos Rocha, 35, seria escalado por Abel Ferreira no confronto marcado para o estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Sem o veterano disponível, Agustín Giay será utilizado na função. Ele assume a posição porque Mayke, outro jogador do setor, também está fora de combate.

O argentino fez seis jogos com a camisa do Palmeiras -cinco deles atuando como titular. O lateral, no entanto, perdeu espaço nos últimos jogos e não vem sendo utilizado pela comissão técnica.

O alviverde reassume a vice-liderança da tabela em caso de vitória sobre o Vasco. No sábado (21), o Fortaleza goleou o Bahia no Castelão e ultrapassou os paulistas.

O Botafogo está no topo da classificação.