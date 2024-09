Mesmo se for campeão, Botafogo não irá bater recorde do Flamengo no Brasileirão

Líder do Brasileirão com 53 pontos, o Botafogo tem 12 partidas para tentar confirmar o título do Brasileirão 2024. O time carioca, porém, não tem mais chance de desbancar o Flamengo e assegurar a melhor campanha da história da competição no atual formato (com 20 clubes).

Até o momento, o clube carioca tem 68% de aproveitamento no Brasileirão, com 16 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

O time ficaria a um ponto de igualar os 90 pontos do Flamengo campeão em 2019. O time de Jorge Jesus teve quase 80% de aproveitamento na ocasião, com 28 vitórias em 28 rodadas.

A campanha alvinegra, porém, pode ser a segunda melhor no atual formato (disputado desde 2005). Para isso o Botafogo precisa chegar pelo menos aos 84 pontos, marca que rendeu o título ao Atlético-MG em 2021.

A briga pelo título de 2024

O Botafogo tem três pontos de vantagem para o Palmeiras e terá um clássico neste sábado (21). O time encara o Fluminense, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor carioca tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Além disso, o time carioca está vivo na Copa Libertadores e tem ‘decisão’ contra o São Paulo. Após empate sem gols em casa, o Alvinegro tenta a classificação para a semifinal na quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis.

O Palmeiras, por outro lado, está focado apenas no Brasileirão e busca o tricampeonato consecutivo. O time de Abel Ferreira venceu os últimos quatro jogos e encara o Vasco no domingo (22), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha (DF).

Pontuação dos campeões brasileiros no atual formato:

2005: Corinthians – 81 pontos

2006: São Paulo – 78 pontos

2007: São Paulo – 77 pontos

2008: São Paulo – 75 pontos

2009: Flamengo – 67 pontos

2010: Fluminense – 71 pontos

2011: Corinthians – 71 pontos

2012: Fluminense – 77 pontos

2013: Cruzeiro – 76 pontos

2014: Cruzeiro – 80 pontos

2015: Corinthians – 81 pontos

2016: Palmeiras – 80 pontos

2017: Corinthians – 72 pontos

2018: Palmeiras – 80 pontos

2019: Flamengo – 90 pontos

2020: Flamengo – 71 pontos

2021: Atlético-MG – 84 pontos

2022: Palmeiras – 81 pontos

2023: Palmeiras – 70 pontos