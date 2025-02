Palmeiras supera batalha jurídica e acerta contratação de Vitor Roque

O anúncio da contratação de Vitor Roque pelo Palmeiras se aproxima rapidamente. O atleta, atualmente vinculado ao Barcelona, realizará exames médicos nesta sexta-feira em Sevilla e, após a conclusão dos procedimentos, formalizará seu contrato de maneira virtual, tornando-se oficialmente jogador do Verdão.

A expectativa é que o jogador desembarque no Brasil apenas no domingo. Antes de viajar para a capital paulista, Vitor Roque precisa resolver algumas pendências na Espanha. É importante ressaltar que sua presença em solo brasileiro não é um requisito essencial para a finalização do negócio.

Na quinta-feira, representantes das partes envolvidas chegaram a um acordo sobre os termos da transferência, que está avaliada em aproximadamente 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), além de bônus. O vínculo será por um período de cinco anos.

Após a assinatura do contrato e a realização dos exames médicos, a prioridade do Palmeiras será inscrever Vitor Roque no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para isso, é imprescindível que o nome do jogador conste no Boletim Informativo Diário (BID) ainda nesta sexta-feira, dia que marca o encerramento da janela de transferências no Brasil.

Caso toda a documentação esteja devidamente regularizada no registro da CBF, o novo reforço poderá ser incluído na lista do Campeonato Paulista.

Vitor Roque chega ao Palmeiras após uma trajetória discreta pelo Barcelona. Nos primeiros seis meses atuando na Europa, acumulou 16 partidas e apenas dois gols marcados, revelando até mesmo ter considerado desistir durante esse período desafiador.

Diante da escassez de oportunidades na equipe catalã, foi emprestado ao Real Betis, onde finalmente encontrou seu melhor desempenho desde sua mudança para o Velho Continente. Com sete gols em 33 jogos, Vitor se destacou como vice-artilheiro do clube andaluz.