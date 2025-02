Palmeiras e Barcelona conseguem aval da Fifa para concluir negócio por Vitor Roque

O Palmeiras está em processo de negociação para a contratação definitiva do atacante Vitor Roque, atualmente emprestado ao Real Betis até o meio deste ano. Caso a transação se concretize, o jogador deve assinar um contrato de cinco anos com o clube paulista. No entanto, a equipe mantém uma postura cautelosa diante da situação.

A Fifa já se manifestou favoravelmente à interpretação tanto do Palmeiras quanto do Barcelona sobre os trâmites da transferência. Os dois clubes haviam chegado a um acordo para a transferência de Vitor Roque ao Verdão, mas a operação foi suspensa na última segunda-feira em razão de um veto imposto pela La Liga.

O impasse decorre de uma divergência entre as interpretações das regras da Fifa e as exigências da liga espanhola. Os clubes acionaram a entidade máxima do futebol mundial para tentar reverter essa decisão.

As expectativas são de que Vitor Roque passe por exames médicos na Espanha nesta quinta-feira, um passo necessário para que ele possa formalizar sua contratação. O Palmeiras acredita que ainda há chances de êxito na negociação, mas é consciente de que a finalização do negócio pode ser complexa devido ao tempo limitado disponível. Para prosseguir, o Real Betis precisa rescindir o empréstimo e encaminhar os documentos ao Barcelona, especialmente considerando que a janela de transferências no Brasil fecha nesta sexta-feira.

O Barcelona havia dado sinal verde para a negociação. Os representantes de Vitor Roque aguardam o posicionamento do clube catalão para continuar com os trâmites necessários.

A questão central envolve o fato de que Roque está sob contrato de empréstimo com o Real Betis até meados deste ano. A legislação espanhola exige que o empréstimo seja encerrado dentro do período em que a janela de transferências está aberta na Espanha, que desde o início de fevereiro está fechada.

Apesar disso, os clubes prosseguiram nas negociações com base nas diretrizes da Fifa estabelecidas no Regulamento sobre Status e Transferências de Jogadores. A entidade permite o chamado “registro técnico”, que facilita os trâmites burocráticos quando um jogador é imediatamente emprestado ou transferido para atuar em um clube localizado em um país cuja janela esteja aberta. No Brasil, essa janela permanece aberta até a próxima sexta-feira.

Para concluir o processo corretamente, é necessário que o registro do jogador retorne ao seu clube original — neste caso, o Barcelona — antes da nova transferência ser efetivada, garantindo que todos os registros sejam devidamente atualizados no sistema TMS (Transfer Matching System).