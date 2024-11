Palmeiras mira Canobbio como alternativa para 2025

O Palmeiras está em busca de um novo talento para substituir Estevão, que se transferirá para o Chelsea em julho. Conforme informações obtidas, o técnico Abel Ferreira tem como principal alvo o uruguaio Facundo Torres, atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos. Caso essa negociação não avance, a alternativa considerada é Agustín Canobbio.

Durante uma recente reunião com conselheiros próximos, a presidente Leila Pereira mencionou Canobbio, ponta do Athletico Paranaense de 26 anos, como uma possibilidade concreta. No Allianz Parque, há otimismo quanto à viabilidade da negociação, especialmente se o Athletico enfrentar um rebaixamento para a Série B.

Facundo Torres

As negociações por Facundo Torres são complexas. Considerado uma estrela no Orlando City, o jogador só seria liberado mediante uma oferta de aproximadamente 15 milhões de dólares. O Palmeiras busca reduzir esse valor e cogita incluir o volante Fabinho na transação, já que ele é do interesse dos americanos.

Agustín Canobbio

Por outro lado, Canobbio foi adquirido pelo Athletico há dois anos por cerca de 2,85 milhões de dólares. Embora negociar com o clube paranaense seja desafiador, espera-se que o custo do uruguaio seja mais acessível em comparação a Torres.

Adicionalmente, foi revelado na semana passada que as tratativas entre Palmeiras e Defensa y Justicia estão avançadas para a aquisição do argentino Santi Ramos Mingo. O ex-zagueiro do Barcelona, de 22 anos, tem seu passe avaliado em torno de 6 milhões de dólares.