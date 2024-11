Campeonato Brasileiro: última rodada da Série B define acesso à Série A

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções, com três das quatro vagas de acesso à elite do futebol nacional ainda indefinidas. No próximo domingo (24), Mirassol, Novorizontino, Ceará e Sport entram em campo simultaneamente às 18h30, cada um com o olhar atento não apenas no próprio desempenho, mas também nos resultados de seus concorrentes diretos.

O Santos já assegurou sua vaga na Série A de 2024, deixando Mirassol, Novorizontino e Ceará a depender exclusivamente de suas performances para garantir o acesso. Por outro lado, o Sport precisa vencer e torcer por um deslize dos rivais paulistas ou do Ceará.

Os clubes paulistas emergentes, Mirassol e Novorizontino, estão a uma vitória do acesso. Com campanhas consistentes ao longo da temporada, ambos chegam à última rodada com 64 pontos. No entanto, tropeçaram nas rodadas anteriores ao empatarem jogos que poderiam ter garantido antecipadamente suas vagas na elite.

O Mirassol celebra seu centenário buscando uma histórica promoção à Primeira Divisão. Após dois empates fora de casa contra Avaí e Operário-PR, a equipe agora enfrenta a Chapecoense no estádio José Maria de Campos Maia. Sem ambições adicionais na competição, a Chapecoense pode facilitar o caminho do Mirassol rumo ao objetivo com uma simples vitória.

Já o Novorizontino encara o Goiás fora de casa. Embora embalado por uma sequência de seis vitórias, o Esmeraldino não tem mais chances matemáticas de subir. Assim, uma vitória do Novorizontino é suficiente para assegurar sua ascensão sem depender de outros resultados.

No nordeste, Ceará e Sport vivem realidades distintas nesta reta final. O Ceará entrou no G-4 pela primeira vez na 36ª rodada e agora busca consolidar sua posição após um impressionante retrospecto recente de oito vitórias em dez partidas. Uma vitória contra o rebaixado Guarani em Campinas selaria seu retorno à Série A.

Por outro lado, o Sport depende não apenas de si mesmo. Ocupando por grande parte da competição um lugar entre os quatro primeiros, o time precisa vencer o Santos em casa e ainda contar com tropeços de seus concorrentes diretos para evitar encerrar mais uma temporada na Série B. A saída recente do técnico Carille pode impactar a atuação do Santos nesta última disputa.

Com todos os ingredientes de um emocionante desfecho, os jogos deste domingo prometem definir quais equipes seguirão rumo à principal divisão do futebol brasileiro no próximo ano.