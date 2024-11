Fábio Carille fala sobre sua saída do Santos: ‘Dever cumprido’

O técnico Fábio Carille, que recentemente deixou o comando do Santos Futebol Clube, expressou suas considerações em uma publicação nas redes sociais. Em sua mensagem, ele destacou ter alcançado o objetivo de conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro e manifestou gratidão aos jogadores, à diretoria, ao staff e aos torcedores.

A manifestação de Carille veio à tona logo após a confirmação da rescisão contratual, em comum acordo com a diretoria santista, divulgada na tarde de segunda-feira.

O ex-treinador sublinhou o privilégio de ter dirigido, em duas ocasiões, uma das mais prestigiosas instituições do futebol mundial. Ele também refletiu sobre o caminho percorrido até a vitória na Série B. “Deixo o clube com a sensação de dever cumprido, ciente de que nossas conquistas foram fruto de um esforço coletivo diário no Santos“, declarou.

Apesar do título, a atuação do time sob seu comando foi alvo de críticas. Na derrota por 2 a 0 para o CRB, ocorrida na Vila Belmiro durante a cerimônia de entrega da taça, Carille enfrentou vaias e manifestações dos torcedores santistas, que clamavam por melhorias na equipe.

Nesta segunda passagem pelo Santos, Carille obteve um aproveitamento de 62%, somando 30 vitórias, 20 empates e 10 derrotas em 53 jogos. Com a saída do treinador, o clube ainda não definiu quem assumirá o comando técnico para o confronto contra o Sport no próximo domingo, às 18h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro.