Palmeiras define escalação para enfrentar o Novorizontino no Paulista

O Palmeiras concluiu sua preparação para o confronto contra o Novorizontino, marcado para este sábado, às 20h30, na Arena Barueri. Na última sessão de treinos realizada nesta sexta-feira (24), o técnico Abel Ferreira confirmou a escalação que representará o Verdão na quarta rodada do Campeonato Paulista.

Escalação definida para o duelo contra o Novorizontino

Seguindo a estratégia de dividir o elenco em dois grupos para otimizar a preparação da temporada, a equipe que entrará em campo deverá ser essencialmente a mesma que obteve um empate na semana passada contra o Noroeste, em Bauru. A formação prevista conta com: Marcelo Lomba no gol; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Benedetti na defesa; Mayke, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Caio Paulista no meio-campo; e Luighi, Facundo Torres e Flaco López no ataque.

Os atletas que participaram do clássico contra o Santos estão programados para uma atividade específica na Academia de Futebol neste sábado, antes da partida.

Apelo de Marcos Rocha para a torcida palmeirense

Marcos Rocha, um dos jogadores mais experientes da equipe, fez um apelo aos torcedores para que compareçam à Arena Barueri. Ele destacou a importância do apoio da torcida e reconheceu a qualidade do adversário: “Esperamos o apoio do nosso torcedor, mais uma vez. Uma estrutura nova, voltamos para o campo sintético, onde temos o costume de jogar dentro da nossa casa. Tenho certeza de que vai ser mais um grande jogo, um jogo difícil, uma equipe que foi muito bem ano passado na Série B“, afirmou Rocha.

A expectativa é alta entre os jogadores e a comissão técnica para o desempenho do time neste duelo importante no Campeonato Paulista.