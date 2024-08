Palmeiras cai na Copa do Brasil: Verdão pode acabar 2024 sem mais títulos?

A noite de quarta-feira (7) viu o fim da linha para o Palmeiras na Copa do Brasil 2024. O Verdão entrou em campo dentro de casa para encarar o Flamengo e, embora a vitória de 1×0, o time acabou eliminado pelo placar agregado de 2×1 contra.

Foi mais um golpe duro na temporada já questionável do Palmeiras, que até aqui só tem o título do Paulistão para celebrar. A campanha no Campeonato Brasileiro não vive lá seu melhor momento, e com a eliminação da Copa do Brasil, resta à equipe paulista, além de tentar se recuperar no nacional, investir firme na Libertadores.

Quem usa o código promocional Betano para apostar verá que as odds para o Palmeiras ser campeão da Copa Libertadores ainda estão entre as mais baixas. Isso quer dizer, portanto, que a equipe é uma das favoritas, ao menos por enquanto. Depois da eliminação na Copa do Brasil, porém, o Flamengo passou o Verdão em favoritismo na Libertadores também.

Agora não adianta lamentar a eliminação, mesmo que tenha sido com alguma polêmica (naquele que seria o segundo gol palmeirense, anulado pelo VAR). O que é mais importante é o Palmeiras avaliar como essa queda deve afetar o restante da sua temporada, acima de tudo.

Pressão insuficiente contra o rival contemporâneo

O torcedor que foi ao Allianz Parque, e mesmo aquele que viu pela televisão, sabia que encarar o Flamengo nunca poderia ser tarefa fácil. Estatisticamente, o Rubro-negro é um dos maiores carrascos do Palmeiras, tanto que, nos quatro últimos jogos entre eles anteriores a este, o Palmeiras não ganhou nenhum.

Quanto à partida em si, ninguém pode dizer que o Palmeiras não fez o que dele se esperava. Tendo perdido de 2×0 no Maracanã na semana anterior, cabia ao Alviverde pressionar desde o primeiro instante, ainda mais com o apoio da torcida. Foi isso que o time fez, e o resultado surtiu rapidamente: gol de Vitor Reis ainda aos 7 minutos do primeiro tempo – ainda que quase erroneamente anulado pela bandeirinha, mas corrigido pelo VAR.

O lance capital e mais debatido do jogo, porém, aconteceu ainda cedo: aos 20 minutos da primeira etapa, o Palmeiras ampliou para 2×0, e novamente o VAR entrou em ação. Desta vez, porém, o árbitro de vídeo assinalou impedimento, ajustadíssimo, num lance que vai ser debatido por dias.

Já na segunda etapa, a pressão de um dos lados se tornou tensão dos dois. O jogo esquentou, a ponto de o técnico palmeirense Abel Ferreira acabar expulso (mais uma vez). Antes disso, diga-se, Tite também levou cartão, mas amarelo, por discutir com um membro da comissão técnica palmeirense. No geral, o Palmeiras seguiu levando mais perigo, mas o gol simplesmente não veio, e com isso a eliminação.

Verdão deve se conformar com a conquista do Paulistão?

Com a Copa do Brasil para trás, restam dois campeonatos nos quais o Palmeiras deve competir até as últimas consequências: Brasileirão e Libertadores. Para ambos os casos, as expectativas aumentam, afinal, um time com a estrutura e o investimento do Palmeiras hoje não pode se conformar apenas com o troféu estadual.

O mais esperado é vermos Abel Ferreira investindo pesado em mudanças táticas, especialmente no Brasileirão; o sistema de pontos corridos geralmente ajuda o Palmeiras, como tem sido nos últimos anos, mas com um rival como Tite e um Botafogo sedento por vingança, é preciso um cuidado especial.

O Botafogo, aliás, espera pelo Verdão na Libertadores, e esse é, acima de todos, o grande teste do Palmeiras de 2024, e que vai definir se a temporada poderá ser considerada mais um sucesso ou não.