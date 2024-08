Palmeiras vence, mas Flamengo suporta pressão e vai às quartas da Copa do Brasil

O Flamengo superou o próprio futebol ruim para garantir a classificação às quartas da Copa do Brasil contra o Palmeiras mesmo com a derrota por 1 a 0. Nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o Alviverde foi melhor, mas a vantagem da primeira partida ajudou o Rubro-Negro a avançar.

Vitor Reis marcou no primeiro tempo. No entanto, apesar do domínio palmeirense e dos sustos, não foi suficiente.

O duelo de ida terminou 2 a 0 para o Flamengo. Luiz Araújo e Pedro marcaram os gols que deram a vantagem ao rubro-negro.

Os dois times voltam a se enfrentar em alguns dias. No domingo, o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O Palmeiras teve menos espaço no Allianz, mas a torcida fez bonita festa. Com dois shows nos próximos dias, o clube vendeu ingressos no Gol Norte com visão parcial por metade do preço. Foram mais de 38 mil presentes.

O Fla teve homenagem a Adílio na camisa. O ídolo do clube morreu na última segunda-feira. Todos os jogadores usaram um patch com o rosto dele e Gerson levou o nome do ex-camisa 8 nas costas.

Os dois treinadores foram obrigados a mudar o time por lesões. No Palmeiras, Abel não contou com Estêvão, grande expectativa da semana, além de Zé Rafael, que ao menos começou no banco. Já Tite ficou sem De la Cruz e optou por começar com Allan.

Técnico da seleção brasileira, Dorival Jr esteve no Allianz. Ele também se fez presente na ida para avaliar jogadores.

O JOGO

O Palmeiras começou o jogo com tudo e deixou o Flamengo desnorteado. Foram várias chances empilhadas desde o primeiro minuto que resultaram em um gol de Vitor Reis logo cedo. A pressão fez a torcida ir junto com o time incentivando. Com postura totalmente diferente da ida, o time de Abel Ferreira trabalhou bem o quarteto do meio e apostou nos alas para pressionar. Por problemas físicos, o alviverde perdeu Felipe Anderson e Mayke na reta final do primeiro tempo.

O Fla errava o básico. Tite passava instruções a todo momento, chamando bastante Gerson para conversar e pedindo para tirar a liberdade de Veiga pelo meio. Depois do sufoco inicial, o ritmo diminuiu um pouco, mas ainda sem chances claras pelo lado carioca, que parecia apenas sobreviver. Em um lance, Gerson ia chegando, mas caiu. O time pediu pênalti e nada foi marcado. O futebol apresentado na partida de ida passou longe de aparecer.

Tite mudou tudo e apostou em três zagueiros para o segundo tempo. Depois, tirou Allan, já pendurado, para a entrada do quarto zagueiro para atuar como volante, Léo Ortiz. O clima passou a ficar mais quente e o treinador discutiu com João Martins, auxiliar de Abel. Ambos levaram amarelo. No campo, Pulgar perdeu a melhor oportunidade do Fla em lance claro, enquanto o Palmeiras seguia assustando. Aos 20, a bola bateu no braço de Murilo e o rubro-negro pediu pênalti, mas o jogo seguiu. No lance seguinte, o time da casa ampliou e o VAR assinalou o impedimento.

A partida ganhou contornos tensos no final e Abel Ferreira acabou expulso. Ele fez um gesto obsceno e Daronco foi ao VAR para dar o vermelho. O Fla conseguiu limitar as chances do Palmeiras na segunda etapa, mas, quando criou, o alviverde assustou. Na reta final, foi praticamente ataque contra defesa com os mandantes dando a vida para pelo menos empatar no agregado. Foram várias bolas alçadas na área e o Fla tirava todas. Até Weverton foi para a área. Mas não adiantou e o Flamengo acabou classificado.

LANCES IMPORTANTES

Para fora. Logo no primeiro minuto de jogo, Flaco López recebeu de Rony na área e bateu de direita, mas não pegou bem na bola e mandou para fora do gol.

Tentou. Aos dois, Felipe Anderson aproveitou cruzamento de primeira livre na área, mas o chute foi no meio do gol e Matheus Cunha pegou sem dificuldade.

Que pancada. Aos quatro, Veiga recebeu e soltou uma bomba na direção do gol, mas Matheus Cunha fez uma grande defesa.

Pressão. Aos cinco, Mayke pegou de fora e finalizou com força. Matheus Cunha se esticou para mandar a bola ao escanteio.

1×0. Aos seis minutos, Caio Paulista fez cruzamento preciso na cabeça de Vitor Reis, que subiu para colocar o Palmeiras na frente.

Saiu. Aos 21, Caio Paulista recebeu perto da área, avançou e finalizou. A bola subiu muito e foi pela linha de fundo.

No meio. Aos 44, Rony fez boa jogada driblou Fabrício Bruno e bateu colocado. A bola foi no meio no gol para boa defesa de Matheus Cunha.

No canto. Aos 45, Luiz Araújo fez drible de corpo, ajeitou para a esquerda e bateu no canto, mas Weverton caiu para defender.

Chegada boa. Aos 11 minutos do segundo tempo, Caio Paulista ganhou a disputa com Pulgar na esquerda e invadiu a área batendo cruzado. O Fla conseguiu tirar providencialmente.

Na trave. Aos 14, Gabriel Menino cobrou falta, Murilo apareceu por atrás de Varela e cabeceou na trave. Foi muito perto.

Errou. Aos 16, Gerson recebeu e abriu para Pulgar. O volante ficou na cara de Weverton e, mesmo livre, finalizou para fora.

Não valeu. Aos 23, Gabriel Menino cobrou falta na área e Flaco López apareceu para cabecear dentro do gol. Na análise do VAR, o lance foi anulado.

Defendeu. Aos 50, Matheus Cunha fez grande defesa após pancada de fora da área. O Palmeiras vinha assustando diversas vezes com bolas alçadas na área.

Até ele. Aos 51,Weverton pegou o rebote e soltou uma pancada. Mas a bola foi por cima.

Ficha técnica

Palmeiras x Flamengo – oitavas da Copa do Brasil

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal, Raphael Veiga (Lázaro) e Felipe Anderson (Gabriel Menino); Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Allan (Léo Ortiz), Gerson e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Luiz Araújo (David Luiz) e Pedro. Técnico: Tite.

Estádio: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Juiz: Anderson Daronco-RS

Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira-CE e Maira Mastella Moreira-RS

VAR: Wagner Reway-ES

Cartões amarelos: Allan, Tite, Pedro, David Luiz (FLA), João Martins (auxiliar) (PAL)

Cartões vermelhos: Abel Ferreira (PAL)

Gol: Vitor Reis (aos seis minutos do primeiro tempo)

Público: 38.463

Renda: R$ 3.969.278,13