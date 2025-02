Palmeiras avança na contratação do zagueiro Micael

O Palmeiras está em fase avançada para garantir a contratação do zagueiro Micael, atualmente vinculado ao Houston Dynamo, da Major League Soccer (MLS). A equipe alviverde trabalha na resolução de questões pendentes junto à liga norte-americana, com a expectativa de formalizar e anunciar a transferência do defensor nos próximos dias, conforme reportado pelo portal ge.

Embora um acordo já tenha sido alcançado entre as partes envolvidas, é necessário que todas as transações sejam aprovadas pela MLS, que possui o papel de validar qualquer movimentação de jogadores. A previsão é que o anúncio oficial ocorra na próxima semana.

Investimento e características do jogador

O investimento por parte do Palmeiras gira em torno de 5 milhões de euros, equivalentes a aproximadamente R$ 28,5 milhões. Micael se destaca por suas características que atendem às necessidades da equipe: é canhoto e apresenta uma boa habilidade na saída de bola. Sua chegada pode ser particularmente oportuno devido à recente lesão de Gustavo Gómez, que ocorreu durante um jogo contra o São Paulo.

Natural de Minas Gerais, Micael foi revelado pelo Atlético Mineiro e integrou o elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021. Em seguida, transferiu-se para o Houston Dynamo, onde atua desde 2022. Na última temporada da MLS, ele teve um desempenho notável, marcando dois gols em 42 jogos.

Até o momento, o Palmeiras já oficializou a contratação de quatro novos jogadores para a temporada: Facundo Torres, Paulinho, Martínez e Bruno Fuchs.