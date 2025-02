Palmeiras e São Paulo ficam no empate, que garante classificação do Tricolor no Paulistão

Na noite deste domingo (16), Palmeiras e São Paulo se enfrentaram no Allianz Parque, resultando em um empate sem gols na 10ª rodada do Campeonato Paulista. A partida foi marcada por escassas oportunidades de gol e uma série de erros nos passes e finalizações por parte dos jogadores.

O primeiro tempo foi caracterizado por um ritmo lento, enquanto a segunda metade apresentou um aumento na movimentação, embora sem grandes emoções. Ambas as equipes falharam em converter as poucas chances que tiveram para abrir o placar.

Antes do início do jogo, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do meia Gabriel Popó, do XV de Jaú, que faleceu após sofrer um mal súbito em seu alojamento, na manhã deste domingo.

No que diz respeito à classificação, o Palmeiras permanece fora da zona de classificação do Grupo D, acumulando 17 pontos, dois a menos que a Ponte Preta, atual vice-líder. A equipe ainda possui duas rodadas pela frente para tentar assegurar uma vaga nas quartas de final.

Por outro lado, o São Paulo lidera o Grupo C com 16 pontos, já garantindo sua participação na próxima fase do torneio estadual, pois não pode ser alcançado pelo terceiro colocado Noroeste, que tem apenas 7 pontos.

O próximo desafio do Palmeiras será contra o Botafogo-SP, também no Allianz Parque, marcado para quinta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília). O Tricolor Paulista retornará ao Morumbi após duas semanas para enfrentar a Ponte Preta na quarta-feira, às 21h35, em mais um duelo pelo Paulistão.

Análise da partida

Durante o primeiro tempo entre Palmeiras e São Paulo, o equilíbrio prevaleceu, mas faltou criatividade e houve muitos erros por parte de ambos os times. O Palmeiras teve maior controle da posse de bola e ocupou melhor os espaços no ataque; no entanto, encontrou dificuldades diante da marcação firme imposta pelos visitantes. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrentou um contratempo logo nos minutos iniciais devido a uma dividida dura entre Ruan e Maurício. O atacante Maurício não conseguiu continuar e foi substituído por Estêvão, que havia iniciado a partida no banco em razão de uma amidalite acompanhada de febre durante a semana.

A segunda etapa trouxe um pouco mais de dinamismo ao jogo, com chances criadas por ambos os lados para abrir o marcador. Contudo, a efetividade continuou sendo uma questão problemática. As alterações realizadas pelos técnicos contribuíram para tornar a partida mais aberta e movimentada. Lucas entrou como substituto e rapidamente teve duas oportunidades para marcar, mas ambas foram defendidas pelo goleiro Weverton. O Palmeiras também criou duas boas chances com Flaco López, que não conseguiu aproveitar as oportunidades.