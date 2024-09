Palkewich e Remor superam desafios no Rally Rio Negrinho

No último fim de semana, sob condições adversas de chuva intensa e terreno escorregadio, Palkewich e Remor enfrentaram desafios no Rally Rio Negrinho, em Santa Catarina. A prova, válida pela 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, exigiu adaptação dos competidores que, ainda assim, garantiram o segundo lugar no pódio.

Este é o segundo pódio da temporada para a dupla de Elton Palkewich e João Remor, que disputa o campeonato na categoria Rally 5 (4×2). Demonstrando resiliência e determinação, a equipe se manteve competitiva mesmo diante das dificuldades impostas pela pista.

“Foi um Rally muito trabalhoso, da primeira à última especial não parou de chover, então enfrentamos alguns problemas. Perdemos bastante tempo entre ontem e hoje, mas conseguimos terminar a categoria na frente. Apesar das dificuldades e da chuva, foi um Rally muito bonito, Rio Negrinho está de parabéns mais uma vez”, destaca o piloto.

Remor conta que surgiram dificuldades ao longo do primeiro dia de prova, associadas às condições climáticas, como problemas técnicos e imprevistos.

“Foi um Rally bem difícil e desafiador para a gente, sofrido. O limpador de para-brisa falhando sob chuva intensa, a gente teve que fazer milagre. No domingo não iniciamos muito bem, mas conseguimos tirar um pouco da diferença na segunda especial e largamos a última poucos segundos atrás do primeiro colocado. Saímos para uma vitória no segundo dia que era quase inesperada para nós”, relata o navegador.

Após uma disputa intensa e desafiadora, a equipe se prepara para a próxima etapa, válida pelos campeonatos Brasileiro e Gaúcho e que acontece em outubro, na cidade de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul.

A equipe Team Palkewich compete no Brasileiro de Rally de Velocidade na categoria Rally 5 (carros de tração 4×2), a bordo do Fiat Palio, com o patrocínio da Biopar e apoio da VGraf.