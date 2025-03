Palestra sobre governança de políticas sociais inaugura capacitação do SUAS

Na manhã desta quinta-feira (6), a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) promoveu uma palestra sobre governança de políticas de assistência social, ministrada pela professora Renata Bichir, que marcou a aula inaugural do programa de capacitação da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 2025. O evento foi realizado pela Escola de Desenvolvimento Social (EDESP) e contou com a presença da secretária Andrezza Rosalém, que, além de participar da palestra, celebrou o aniversário de 13 anos da EDESP, instituição que tem se destacado na qualificação dos servidores da assistência social em São Paulo.

“Reafirmamos hoje o compromisso do gabinete para que a EDESP seja um espaço de capacitação, troca e escuta para os trabalhadores da assistência social”, destacou Rosalém. Para a secretária, isso é crucial para o fortalecimento da prestação de serviços aos cidadãos mais vulneráveis do estado.

Durante o evento, Andrezza Rosalém parabenizou a diretora da EDESP, Ana Clara Citelli, pelo aniversário da escola e pela inauguração do programa de capacitação do SUAS. A secretária ressaltou o privilégio de contar com um espaço de formação destinado exclusivamente aos servidores da assistência social, e afirmou que a EDESP é mais do que uma escola: ela se tornou um ponto de escuta e troca para aqueles que estão diretamente envolvidos no atendimento às comunidades. “Esses espaços são também uma possibilidade de troca, para que a gente aqui na SEDS ouça os trabalhadores da assistência social que estão na ponta”, explicou.

Desafios da governança na assistência social

Renata Bichir, vice-coordenadora do programa de mestrado em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP), ministrou a palestra com o tema “Desafios da governança de políticas sociais no Brasil: o caso da Assistência Social”. A professora abordou os complexos desafios que envolvem a governança do SUAS, destacando como a gestão de políticas sociais no Brasil exige uma abordagem colaborativa e eficiente para alcançar resultados eficazes.

A governança, como explicou Bichir, é um aspecto essencial para a implementação bem-sucedida de políticas públicas, sendo um desafio constante, especialmente em uma área tão fundamental quanto a assistência social. “O SUAS é uma política pública complexa e importante, e a governança é um grande desafio”, afirmou a palestrante.

O programa de capacitação tem como objetivo aprimorar as habilidades e conhecimentos dos profissionais que atuam na gestão e execução das políticas de assistência social, com a parceria da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).