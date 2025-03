Palestra no CIC Ferraz discute violência contra a mulher e autocuidado

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Ferraz de Vasconcelos, promove a palestra “Violência contra a mulher e a importância do autocuidado para mulheres egressas”, acompanhada de um café da manhã. O evento busca informar e educar, abordando a evolução dos direitos das mulheres, as diversas formas de violência doméstica e os meios de denúncia, além da relevância da independência financeira para romper com relações abusivas.

A palestra será conduzida pela Dra. Millena Pereira, advogada especializada nas áreas cível e criminal, professora de Serviços Jurídicos na Fundação FAT, ex-diretora do Procon de Ferraz de Vasconcelos, graduada em Direito pela USJT e pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Brasileira de Direito.

Data: Sexta-feira, 21 de março de 2025

Horário: Das 09h às 12h

Endereço: Av. Gov. Jânio Quadros, 967 – Parque São Francisco, Ferraz de Vasconcelos

Localização: https://maps.app.goo.gl/2QM9WojjRabLWS1u7