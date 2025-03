CIC Ferraz de Vasconcelos promove palestra sobre direitos da mulher

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Ferraz de Vasconcelos, realizará nesta sexta-feira (14), a partir das 11h, a palestra “Direitos da Mulher e Violência Doméstica”. O evento será ministrado pela advogada Milenna Pereira, ex-diretora do Procon de Ferraz de Vasconcelos, e tem como principal objetivo informar e orientar as mulheres sobre como reconhecer e agir em situações de violência doméstica, relacionamento abusivo e feminicídio.

Durante a palestra, serão abordados temas fundamentais como o apoio da legislação disponível para as vítimas de violência e os canais de denúncia, além de orientações sobre as medidas protetivas e os direitos garantidos às mulheres em situação de violência.

A ação visa empoderar as mulheres da região, oferecendo a elas o conhecimento necessário para identificar sinais de abuso e buscar os recursos disponíveis para garantir sua segurança e direitos.

Serviço:

Data: Sexta-feira, 14 de março de 2025

Horário: A partir das 11h

Endereço: Avenida Governador Jânio Quadros, 967 – Parque São Francisco, sala 36 – 1° andar

Localização: Clique aqui para ver o local no mapa