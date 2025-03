CIC Grajaú realiza atividades gratuitas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Grajaú, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), realiza na terça-feira (11), das 10h30 às 15h, uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com serviços gratuitos voltados à saúde e bem-estar. O evento conta com a parceria da UBS/AMA Jardim Icaraí. A programação inclui palestra pélvica com a fisioterapeuta Drª Iani Lippi, avaliação nutricional e orientações sobre doenças crônicas com a Drª Elaine Aquino, aferição de pressão arterial, orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), distribuição de preservativos e atendimento de massoterapia com Tatiana Moura Virtuozo, por meio de senhas.

Data: Terça-feira, 11 de março de 2025

Horário: Das 10h30 às 15h

Endereço: Rua Pinheiro Chagas nº 17 – Vila São José

Localização: https://maps.app.goo.gl/KXpfNGE2CsJvqfJo8