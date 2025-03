Secretaria da Justiça e Cidadania organiza palestras sobre a Lei Maria da Penha

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Cajamar, realizará palestras educativas sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) para estudantes das escolas estaduais de Cajamar, SP. As palestras serão ministradas por Edilaine Daniel Carvalho, Diretora do CIC Oeste, Mestre em Ciências Sociais, Pós-graduada em Políticas Públicas e Direitos Humanos, Doutoranda, professora universitária e credenciada na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB) e no Centro de Altos Estudos da Polícia Militar (CAES).

Esta ação procura capacitar os alunos das escolas estaduais de Cajamar com conhecimentos sobre as estratégias de prevenção, enfrentamento e punição das agressões contra as mulheres, promovendo uma cultura de respeito e igualdade.

Data: Terça-feira, 11 de Março de 2025

Horário: Das 11h às 13h

Endereço: Escola Estadual Suzana – Av. Prof. Valter Ribas de Andrade, 169 – Centro, Cajamar – SP

Localização: https://maps.app.goo.gl/cN7Ls8hDYWNQVQDu6

Data: Quinta-feira, 13 de Março de 2025

Horário: Às 10h30

Endereço: Escola Estadual Tenente Joaquim Marques da Silva Sobrinho – Rua Américo de Campos, Polvilho – Cajamar SP

Localização: https://maps.app.goo.gl/XDmybtU65W3Cpz339