Palácio Campos Elíseos recebe mobiliário histórico restaurado em São Paulo

O Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo está restaurando móveis e itens de arte decorativa antigas do Palácio Campos Elíseos para reintegrar seu local de origem. O projeto, composto de várias etapas, começa na semana do aniversário da Capital, em celebração aos seus 471 anos.

Cadeiras, mesas, lustres, dunquerques (tipo de armário), credências (mesa de apoio lateral) e outros itens de mobiliário estão sob os cuidados do Acervo dos Palácios, departamento museológico da Secretaria da Casa Civil, que supervisiona todo o processo de restauro, realizado por especialistas nas tipologias dos materiais.

Os itens passarão a fazer parte do espaço de trabalho da Secretaria de Justiça e Cidadania, alocada no endereço desde 2024, mudança integrada ao projeto de implantação do novo centro administrativo do Governo no bairro.

“É importante que esses móveis e objetos históricos possam retornar ao Campos Elíseos, trazendo nova vida a esses itens tão simbólicos da história dos nossos Palácios. Essa ação estreita os laços entre os servidores e o patrimônio público, contribuindo para a educação patrimonial e salvaguarda da história do Estado de São Paulo”, declarou Rachel Vallego, Curadora do Acervo dos Palácios.

A coleção do Acervo dos Palácios inclui itens que pertenceram aos Palácios Governamentais paulistas desde sua primeira sede do Governo, o Páteo do Colégio.

A segunda sede foi o Palácio Campos Elíseos, construído entre 1893 e 1899, pelo cafeicultor e político paulista Elias Antônio Pacheco e Chaves para residência de sua família. Em 1911, foi adquirido pelo Governo do Estado para se tornar a segunda sede do Governo e Residência Oficial do Governador. A transferência para o Palácio dos Bandeirantes aconteceu em 1965, juntamente com objetos históricos e artísticos do Acervo. Atualmente, as coleções do Acervo dos Palácios contam com mais de 4000 objetos entre pinturas, esculturas, prataria, louçaria, mobiliário e objetos históricos.

O projeto do Centro Administrativo nos Campos Elíseos, em São Paulo, visa a construção e operação de um complexo que unirá edifícios históricos e novos para concentrar mais de 50 secretarias e órgãos do Governo em um único local. Por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), o projeto busca reduzir custos, aumentar a eficiência administrativa, promover a requalificação urbana da região central e impulsionar o comércio local com o uso misto do espaço. Com foco na transparência e participação da sociedade, a consulta pública permitirá contribuições até 24 de fevereiro de 2025.