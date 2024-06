Pais de estudantes da Emeb Carlos Drummond visitam obras do CEU de Diadema

Espanto e admiração. Essa foi a reação de um grupo de famílias de crianças que estudavam no antigo prédio da Emeb Carlos Drummond de Andrade ao visitar as obras do CEU de Diadema – Quarteirão da Educação, complexo educacional, esportivo e cultural que a Prefeitura está erguendo na rua Pau do Café, no Jardim Promissão. Essa Emeb, assim como a Ministro Francisco Quintanilha Ribeiro, foi demolida para dar lugar ao CEU, que será entregue ainda em 2024. Atualmente, as duas escolas funcionam em novos endereços.

Com 25 mil metros quadrados de área construída, fazem parte do complexo do CEU três edifícios escolares e amplos espaços para práticas esportivas e culturais: quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro, cineteatro e oficinas culturais.

A quantidade de estudantes que vai frequentar o espaço também impressiona. Serão 1,8 mil vagas abertas: 260 para estudantes de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Além de ser um edifício verde, com vários recursos que o tornam ecologicamente responsável, o complexo, pelas suas características, dimensão e quantidade de funcionários que vai demandar, promete revitalizar o comércio local, elevar a qualidade de vida e valorizar os imóveis.

A própria obra já trouxe benefícios à cidade já que cerca de 70% dos trabalhadores que erguem o complexo são de moradores de Diadema. Ou seja: mais empregos para os diademenses.

Durante a visita, o grupo pôde conhecer uma exposição, feita pelos alunos da Emeb Carlos Drummond de Andrade, antes do início da obra, sobre como seria a escola ideal deles, mas também aspectos interessantes sobre o futuro CEU, como o fato de que terá placas para recolher energia solar e que fará o reuso da água. As crianças e os adultos puderam subir até o quinto andar do complexo, onde haverá uma quadra, e, na sequência, conheceram uma sala modelo.

As famílias que eram atendidas nas duas escolas que foram demolidas terão prioridade para receberem vagas no CEU e a visita serviu, também, para deixar um sorriso no rosto de crianças e adultos.

Maya Santos Silva, 4 anos, era uma dessas crianças, que estava acompanhada pela mãe, Maria Dagmar dos Santos, que não vê a hora de poder matricular a filha na nova unidade escolar. “Ela amou o passeio, conhecer a escola que vai cursar. A obra é impressionante e muito bonita, um projeto bem feito, grande, para a nossa cidade de Diadema. A gente nunca teve isso e, hoje, pode ver com os próprios olhos. Parabéns pela iniciativa do prefeito José de Filippi e todo mundo que trabalha na obra, que estão empenhados, fazendo o máximo para entregar o quanto antes.”

Vanderleia Maciel Xavier é outra que não vê a hora de matricular seu filho, Miguel, 5 anos, na nova escola. “Ele vem ano que vem pra cá para o Ensino Fundamental e estou super ansiosa. Moro no bairro há 37 anos e conhecer a obra hoje gerou uma ansiedade ainda maior. Ver as salas de aula, saber tudo que vai ter de estrutura e que vai ajudar na educação do meu filho é realmente gratificante”, afirmou.