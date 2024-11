Painel “Tendências ESG em Projetos Sociais 2025” discutirá o futuro do investimento sustentável

No próximo dia 12 de novembro, às 19h, o evento online e gratuito “Tendências ESG em Projetos Sociais 2025” trará discussões essenciais para o futuro do investimento social no Brasil, contando com um time de especialistas que abordará as transformações e perspectivas para projetos de impacto social baseados nos princípios ESG (Ambiental, Social e Governança).

O painel contará com a presença de Fábio Cesnik, advogado e sócio da CQS/FV, Douglas Nicolau, fundador e CEO da Incentive, e Gustavo Bracco, presidente do Instituto Futuros Craques, com mediação de Roberto Miranda, reitor da URM | Faculdade Roberto Miranda e idealizador do projeto Copa Colegial de Empreendedorismo.

“Acreditamos que a integração de sustentabilidade, inclusão e governança é um caminho fundamental para criar projetos que gerem transformações reais e duradouras na sociedade.

O debate será uma oportunidade de alinharmos ideias e identificarmos as melhores estratégias para impulsionar um futuro mais ético e sustentável,” declarou Roberto Miranda, reitor da URM | Faculdade Roberto Miranda e idealizador do projeto Copa Colegial de Empreendedorismo.

Com o objetivo de mapear as tendências de investimento em projetos sociais e explorar o potencial desses modelos em diversos setores da economia, o painel pretende aprofundar como o alinhamento com práticas ESG está redefinindo a maneira de desenvolver iniciativas sociais de maneira sustentável e eficiente.

O tema é especialmente relevante diante de uma crescente demanda pública e empresarial por iniciativas que demonstrem compromisso real com sustentabilidade, inclusão social e ética.

O painel contará com a contribuição de profissionais que possuem vasta experiência em projetos sociais e na aplicação das práticas ESG, refletindo a diversidade de setores impactados por esses princípios. Em um momento em que o Brasil enfrenta mudanças nas regulamentações de incentivo, o evento se destaca como uma plataforma essencial para a análise das evoluções e tendências que moldam o cenário cultural e social.

Questões sobre a transparência, sustentabilidade e inclusão em projetos financiados por leis de incentivo estarão no centro das discussões, oferecendo insights valiosos para gestores, investidores e o público em geral.

Fábio Cesnik, que atuará como um dos painelistas, destacou a relevância do encontro para o debate sobre o futuro das leis de incentivo no Brasil e a importância das práticas ESG no setor cultural. “Queremos, no painel, explorar o passado das leis de incentivo no Brasil e discutir suas direções futuras. Este evento é uma oportunidade essencial para debater como as práticas ESG estão influenciando projetos sociais, promovendo um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo para o setor cultural brasileiro”, afirmou Cesnik.

A discussão sobre a integração dos princípios ESG em projetos sociais é crucial para promover uma transformação significativa na sociedade, e Gustavo Bracco, presidente do Instituto Futuros Craques, traz uma visão fundamental nesse contexto.

Com sua experiência prática em iniciativas voltadas à inclusão social, Bracco enfatiza como a adoção de práticas sustentáveis e inclusivas é cada vez mais valorizada tanto por doadores quanto por beneficiários.

“O impacto dos projetos sociais está cada vez mais conectado aos princípios ESG, que orientam práticas sustentáveis, inclusivas e transparentes. Em 2025, veremos uma integração ainda mais forte desses projetos com ações de inclusão social e diversidade, governança ética e gestão ambiental consciente.

O público e os patrocinadores estão, mais do que nunca, buscando iniciativas que mostrem resultados reais e um compromisso claro com esses valores.

Projetos que aplicam o ESG de forma autêntica e mensurável não apenas ampliam seu impacto, mas também conseguem assegurar parcerias duradouras e sustentáveis,” declarou Bracco.

Com o objetivo de discutir o impacto social e as tendências de investimento, o painel especializado está sendo organizado pelo projeto Copa Colegial de Empreendedorismo para explorar como as empresas podem incorporar boas práticas e processos eficazes em suas estratégias de análise e seleção de projetos sociais.

O evento pretende destacar a importância da governança e da profissionalização desses processos, além de discutir como as empresas podem alinhar seus investimentos às suas estratégias de negócios e gerar um retorno relevante, tanto social quanto financeiro.

“A proposta do painel é aprofundar as tendências de investimento e impacto, tanto no Brasil quanto no exterior, promovendo boas práticas, frameworks e processos que ajudem as empresas a profissionalizarem suas análises e a seleção de projetos sociais”, afirmou

Douglas Nicolau, fundador e CEO da Incentive. “Trata-se de aprimorar o processo de governança, conectando o portfólio às estratégias empresariais e aos temas materiais — o core business — para garantir um retorno relevante e alinhado ao negócio”.

A discussão abordará ainda o papel das novas tecnologias e métodos de gestão em maximizar o impacto e a transparência de projetos sociais, elementos que são cada vez mais valorizados tanto por investidores quanto pelo público.

O evento será uma oportunidade para profissionais da área, empresas, ONGs e interessados no tema ESG obterem insights práticos sobre como direcionar investimentos e parcerias para o desenvolvimento social sustentável.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente. Para confirmação de presença, basta enviar um e-mail para coordenação no endereço:

[email protected].