Pacto Global da ONU anuncia vencedores da competição Pioneiros dos ODS de 2024

O Pacto Global das Nações Unidas anunciou hoje 12 novos Pioneiros dos ODS – profissionais de negócios que estão fazendo um trabalho excepcional para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) através da implementação dos Dez Princípios do Pacto Global da ONU sobre direitos humanos, meio ambiente, trabalho e combate à corrupção.

O programa SDG Pioneers dos ODS reconhece os profissionais dedicados que impulsionam e inovam soluções através de novas tecnologias, iniciativas e modelos de negócios que contribuem para alcançar os ODS até 2030. A busca se concentrou em profissionais que trabalham em qualquer nível em uma empresa participante do Pacto Global da ONU. E os vencedores selecionados são da Europa Ocidental e América do Norte, América Latina e Caribe, Europa Oriental, Oriente Médio, África e Ásia-Oceania.

Sanda Ojiambo, CEO e Diretora Executiva do Pacto Global da ONU, afirmou: “Estes Pioneiros dos ODS vão liderar o caminho ao mostrar que os negócios podem ser uma força para o bem. As suas abordagens inovadoras e o seu compromisso inabalável com a sustentabilidade são exemplos inspiradores de como o setor privado pode contribuir para alcançar os ODS.”

Os Pioneiros dos ODS deste ano são:

ÁFRICA:

Pequenas e Médias Empresas (PME): Kevin Getobai, Ololo Farming Company Ltda, Quénia – Kevin lidera práticas agrícolas sustentáveis, concentrando-se em técnicas agrícolas inovadoras que abordam a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental.

Grande empresa nacional ou multinacional: Mennatullah AbdelGawad, Hassan Allam Holding, Egito – Mennatullah dedica-se a integrar princípios de desenvolvimento sustentável na indústria de construção do Egito, promovendo práticas ecológicas e desenvolvimento comunitário.

ÁSIA-OCEANIA:

Pequenas e Médias Empresas (PMEs): Alison Chan, Metrics Credit Partners, Austrália – Alison conduz estratégias de investimento sustentáveis, concentrando-se em soluções financeiras impactantes que se alinham com objetivos ambientais e sociais.

Grande empresa nacional ou multinacional: Lucia Karina, Coca-Cola Europacific Partners Indonésia, Indonésia – Lucia lidera iniciativas em gestão da água, contribuindo para as metas globais de sustentabilidade da Coca-Cola.

EUROPA ORIENTAL:

Pequenas e Médias Empresas (PMEs): Shiva Parizadmashhadi, PolyVim LLC, Geórgia – Shiva é pioneira em materiais de construção ecológicos, promovendo o uso de plásticos reciclados na infraestrutura de construção.

Grande empresa nacional ou multinacional: Yılmaz Yıldız, Zurich Insurance Group, Türkiye – Yilmaz defende práticas de seguros sustentáveis, concentrando-se em soluções de gestão de risco que apoiam a resiliência climática.

ORIENTE MÉDIO:

Pequenas e Médias Empresas (PME): Rybale al Hage, Deloitte, Líbano – Rybale está empenhada em integrar a sustentabilidade nas estratégias corporativas, impulsionando os esforços regionais da Deloitte em práticas empresariais sustentáveis e governação.

Grande empresa nacional ou multinacional: Hasan Ali H Raboui, Saudi Awwal Bank, Arábia Saudita – Hasan lidera iniciativas para promover finanças sustentáveis, alinhando práticas bancárias com metas de impacto ambiental e social.

EUROPA OCIDENTAL E AMÉRICA DO NORTE:

Pequenas e Médias Empresas (PMEs): Andreas Schraegle, Rathgeber GmbH & Co. KG, Alemanha – Andreas promove processos de fabricação sustentáveis, concentrando-se na redução de desperdícios e na melhoria da eficiência energética na produção.

Grande empresa nacional ou multinacional: Andrea Brown, LyondellBasell (LYB), EUA – Andrea tem sido fundamental no avanço de iniciativas de economia circular que promovem a reciclagem e a gestão sustentável de materiais.

AMÉRICA LATINA E CARIBE:

Pequenas e Médias Empresas (PMEs): Fabiana Schaeffer, Netza&CO, Brasil – Fabiana lidera iniciativas que incorporam sustentabilidade em eventos de grande escala, garantindo que as considerações ambientais e sociais sejam fundamentais para o planejamento e execução de eventos e ações de marketing.

Grande empresa nacional ou multinacional: Antonio Garcia Cancino, subúrbio, México – Antonio promove práticas de varejo sustentáveis, com foco na transparência da cadeia de suprimentos e no fornecimento ético.

As inscrições dos Pioneiros dos ODS foram julgadas por um painel de especialistas formado por representantes dos membros do Conselho do Pacto Global da ONU, juntamente com Pioneiros dos ODS anteriores e representantes da academia e de agências da ONU.

O Pacto Global da ONU parabeniza estes indivíduos pela sua liderança excepcional e pela sua dedicação em tornar o mundo um lugar melhor através de práticas empresariais sustentáveis.