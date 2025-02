Pacotes, aventura e blocos de rua no Carna Help Sustentável

O carnaval de Socorro, cidade portal do Circuito das Águas Paulista, é conhecido pelo seu CarnaHelp, com blocos de rua que animam os moradores da cidade. Para os foliões turistas, a ASTUR promove desde 2018 o Bloco do Turista, que reúne hóspedes da rede hoteleira e aqueles que querem participar da brincadeira.

Para este ano, mais uma vez o Bloco do Turista traz a sustentabilidade como destaque em parceria com a Associação Ambientalista Copaíba. Com o tema Carbono Neutro, a iniciativa criada em 2024 foi pioneira na região do Circuito das Águas Paulista e tem como objetivo promover a conscientização sobre as boas práticas ambientais e a importância de se colaborar com a preservação do meio ambiente.

Durante os dias de folia, a associação ambientalista, com o Projeto Copaíba, realizará o plantio de árvores na região de Socorro, a fim de neutralizar as emissões de carbono geradas durante o evento, fortalecendo assim o compromisso com a sustentabilidade durante as festividades.

Além disso, os turistas que saírem no Bloco do Turista poderão produzir seus próprios instrumentos musicais com materiais recicláveis em oficinas promovidas pelos hotéis e pousadas que aderirem à ação.

Segundo a diretoria da ASTUR, a ideia é realmente promover a conscientização em toda a cadeia que envolve o Carnaval de Socorro, desde o estudo de carbono gerado pelos abadás, transportes usados no desfile e resíduos gerados.

“Nossa proposta é promover diversão e, ao mesmo tempo, ressaltar a importância do meio ambiente, conscientizando turistas e moradores”, diz o presidente da ASTUR, Ronaldo Aparecido Silva, que está animado com a adesão de novos foliões ao bloco.

“Ano passado vendemos mil abadás e para o carnaval de 2025 estamos prevendo a venda de 1.500”, afirma.

O Bloco do Turista faz parte da programação do CarnaHelp, promovido pela Prefeitura do Município de Socorro, e sairá no dia 2 de março (domingo), às 21h, em frente ao Palácio das Águias, no centro da cidade.

Os interessados podem adquirir o abadá no Empório do Cristo ou no Jardim Moda Shopping. Criada pela designer gráfica socorrense Sylvia Amélia Vidal Mantovani, a arte dos abadás traz ilustrações de energias renováveis e ícones com referências à sustentabilidade.