Dia das Crianças: Passeios imperdíveis em Socorro (SP)

Localizada próxima à São Paulo, região de Campinas e Sul de Minas, a cidade de Socorro, referência em ecoturismo e aventura, proporciona diversas atividades de turismo para toda família, e, especialmente, para as crianças.

De atividade de aventura à contato com animais da fazenda, a cidade portal do Circuito das Águas Paulista, tem roteiros imperdíveis para entreter os pequenos durante o mês das crianças. Referência também em turismo inclusivo, Socorro possui atividades para o público PCD.

Afinal, o que fazer com as crianças em Socorro?

Aventura:

Nas corredeiras do Rio do Peixe são realizadas as práticas de rafting e canoagem, já nas águas mais calmas do rio, o stand up padle. Ao longo do rio, há diversos parques e bases de aventura, que oferecem também atividades como tirolesa, escaladas, rapel e off road, além de infraestrutura com vestuário, restaurantes e redário. Há também por toda cidade e zona rural parques de aventura com diversas atividades para todos os gostos.

Nas alturas, a criançada pode se divertir no Swing Rock, o maior balanço da América Latina, instalado na Pedra Bela Vista e a 150m de altura. Para esta atividade é permitido adolescente a partir de 12 anos. Ainda mais alto, no céu de Socorro, crianças podem realizar voo livre, desde que, autorizado pelos pais responsáveis. Neste caso, o voo é triplo com o piloto principal e monitor para garantir total segurança à criança.

Ecoturismo:

Contato com a natureza desbravando trilhas e caminhadas pela Serra da Mantiqueira feitas a pé, a cavalo, em 4×4 ou quadriciclo são atividades realizadas por agências, operadoras, parques e hotéis. Banhos refrescantes nas diversas cachoeiras e exploração na caverna Quebra Corpo com 450 m com desafios intrigantes, transposição de obstáculos e serpenteando o curso d’água, também são algumas das atividades que as crianças adoraram fazer e garantem muita diversão, não só para elas, mas para toda família.

Contato com animais e meio rural:

Em Socorro há pesqueiros e hotéis fazendas que proporcionam o contato direto com os animais, passeios em carro de boi, ordenha, pesca e minhocário, são vivências que, além de divertidas, trazem conhecimento e despertam nas crianças a conscientização da importância da sustentabilidade e o meio em que vivem.

Também vale o roteiro rural com passeios às antigas fazendas de café, onde se pode fazer visita guiada entre a plantação e criação de vacas, em que se conhece o processo artesanal de fabricação de queijos e afins como, doce de leite que a criançada adora.

PCD:

Socorro também é referência em turismo inclusivo, tendo recebido vários prêmios e o primeiro destino no Brasil, há cerca de 20 anos, a realizar turismo acessível. Todas as atividades são adaptadas para crianças PCD (pessoas com deficiências), seja física, visual, auditiva e intelectual ou com mobilidade reduzida. Parques, estabelecimentos e locais públicos são adaptados para receber este público e monitores e profissionais do turismo são capacitados para atender e oferecer o melhor que a cidade tem com segurança e hospitalidade.

Passeios pela cidade

Há diversos passeios para se fazer pela cidade, pontos turísticos como o Mirante do Cristo, Horto Florestal, Parque da Cidade, Praça da Matriz e centro histórico com casarios e museus, Maria Fumaça e centros de compras como Jardim Moda Shopping e Feira Permanente de Malhas são algumas das sugestões para toda família.

Outra dica de passeio e imperdível para os aficionados por duas rodas é o CCM – Centro Cultural Movimento -, que recentemente inaugurou o 12º Monumento Rota Biker. O CCM

localizado na antiga estação ferroviária, conta em detalhes os 120 anos de história das bikes e motos com um rico acervo de fotos, documentos, troféus e diversos modelos em exposição, roupas e capacetes.

Há ainda diversas atividades que podem ser realizadas por toda cidade que é dividida em Caminhos Turísticos: dos Pereiras, Rio do Peixe, da Usina, Pedra Bela Vista e Serrote, Lavras de Baixo, Saltinho, do Oratório, da Pompéia e Mirante do Cristo que complementam a viagem. Além de diversas trilhas em estradas rurais, onde pais e filhos podem pedalar apreciando a paisagem de morros e montanhas.

Socorro é uma cidade completa com infraestrutura, excelentes hotéis e pousadas e uma gastronomia ímpar, que durante o mês de outubro está promovendo o 5º Festival Gastronômico – Sabores de Socorro.

Arrume as malas e saboreie os encantos de Socorro, desbravando cada cantinho da cidade com a família e com as crianças.

Para saber onde se hospedar, comer e o que fazer acesse ASTUR: www.socorro.tur.br